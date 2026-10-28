Le marché des hôtels de luxe, qui pèse 200 milliards de dollars, devance celui des produits de luxe - Morgan Stanley

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LE MARCHÉ DE L'HÔTELLERIE DE LUXE, D'UNE VALEUR DE 200 MILLIARDS DE DOLLARS, DÉPASSE CELUI DES PRODUITS DE LUXE – MORGAN STANLEY

L'hôtellerie de luxe a dépassé les produits de luxe en termes d'opportunités de marché, le chiffre d'affaires annuel des hôtels de luxe atteignant environ 200 milliards de dollars, ce qui a incité Morgan Stanley à privilégier les grands opérateurs hôteliers, considérés comme les bénéficiaires d'un changement structurel des dépenses de consommation en faveur des expériences.

Le chiffre d’affaires global de l’hôtellerie de luxe s’élève à environ 415 milliards de dollars lorsqu’on y inclut les villas, les résidences de marque, la restauration haut de gamme, l’aviation privée, les yachts et les croisières, ont indiqué les analystes de Morgan Stanley dirigés par Jamie Rollo.

L'hôtellerie de luxe est désormais légèrement plus importante que le marché des produits de luxe, que Morgan Stanley estime à 408 milliards de dollars, ce qui souligne à quel point les consommateurs aisés orientent de plus en plus leurs dépenses discrétionnaires vers les voyages et les expériences plutôt que vers des produits matériels.

La croissance de la demande en hôtels de luxe semble “en partie structurelle, et pas seulement cyclique”, soutenue par l’augmentation de la richesse mondiale, une démographie favorable et une exposition relativement limitée à la Chine par rapport aux entreprises de produits de luxe, a indiqué la société de courtage dans une note datée du 27 octobre.

Selon Morgan Stanley, le chiffre d’affaires par chambre disponible des hôtels de luxe aux États-Unis et en Europe a progressé d’environ 8 % depuis le début de l’année 2026, tandis que la croissance du chiffre d’affaires des principales entreprises cotées du secteur des produits de luxe s’est élevée à environ 2 % au premier semestre.

La société de courtage estime également que cette tendance renforce l’attrait d’investissement des opérateurs mondiaux tels que Marriott International MAR.O , Hilton Worldwide, Hyatt Hotels H.N , InterContinental Hotels Group IHG.L et Accor.

Parmi les titres suivis, la société de courtage a indiqué que Hilton était en tête en termes de potentiel de croissance dans le luxe et le lifestyle, tandis qu’Accor offrait l’un des profils d’exposition les plus solides. “Hilton et Accor constituent nos choix privilégiés pour tirer parti du thème du luxe”, a écrit M. Rollo, citant de solides projets de développement et des perspectives favorables de croissance des redevances.

(Akriti Shah)

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