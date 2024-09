"Le marché des fusions-acquisitions va reprendre pour les fonds" (Opale Capital)

Selon le gérant "beaucoup de sociétés sont détenues par ces fonds depuis plus de 5 ans, alors que les fonds ont en général une maturité de 10 ans : ils arrivent proche de la limite où ils n'auront plus le choix : les acheteurs doivent acheter, les vendeurs doivent vendre".

"On a assisté à un ralentissement forcé de toutes les transactions, des fonds qui acquièrent des sociétés, et des fonds qui en vendent, alors qu'on a besoin d'avoir ces transactions qui alimentent la rotation du portefeuille", rappelle le gérant. "Cette rotation a été très fortement ralentie pendant 3 ans, depuis la hausse des taux de début 2022, qui a créé un goulot d'étranglement aussi bien pour les fonds d'investissement que pour les institutionnels, investisseurs habituels dans ces fonds-là".

