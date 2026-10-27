Le marché de prédiction Kalshi renforce les mesures de protection destinées aux jeunes traders

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Kalshi renforce les mesures de protection destinées aux jeunes traders sur sa plateforme de marché prédictif, dans le but de lutter contre la dépendance et de promouvoir un trading responsable à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis.

* Ces mesures de protection s'appliqueront aux traders âgés de 18 à 20 ans, a indiqué Kalshi mardi.

* Cette catégorie de traders sera soumise à une limite de dépôt mensuel de 2 500 dollars, ce qui permettra d'éviter les pertes massives pouvant être subies sur la plateforme

* Kalshi alertera les nouveaux traders dont le solde dépasse 1 000 dollars et qui consacrent plus de 25 % de leurs fonds à une seule transaction, afin de les encourager à diversifier leurs placements

* Si les plateformes de marchés prédictifs telles que Kalshi et Polymarket ont gagné en popularité en permettant aux utilisateurs de parier sur des résultats allant du sport aux élections en passant par les opérations militaires, elles ont suscité des critiques de la part de ceux qui estiment que ces plateformes s’apparentent à des jeux d’argent et comportent un risque de dépendance

* “À l’instar de la Bourse, Kalshi n’est accessible qu’aux traders âgés de 18 ans et plus”, a déclaré Luana Lopes Lara, directrice des opérations et cofondatrice de Kalshi, ajoutant que les nouveaux traders ont besoin de davantage de formation et de mesures de protection

* L’entreprise a également annoncé de nouveaux partenariats avec des associations de parents et de défense de la sécurité des jeunes — Parent ProTech et ConnectSafely — afin de publier des guides à l’intention des parents sur les marchés prédictifs