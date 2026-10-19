Le marché de l'IA rebondit, mais le leadership reste étroit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Résultats mitigés pour les principaux indices américains

* Indice NAHB du marché immobilier d'octobre: 29 contre une estimation de 31

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 1%

* Le dollar s'apprécie; le bitcoin progresse d'environ 1%; l'or et le pétrole brut américain reculent

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reste stable à environ 5,10%

19 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

REBOND DU SECTEUR DE L'IA, MAIS LE LEADERSHIP RESTE ÉTROIT

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC sont en hausse ce lundi matin , les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs liées à l’IA après la forte correction de la semaine dernière. La baisse des cours du pétrole contribue également à soutenir le moral des investisseurs à l’approche d’une semaine chargée en publications de résultats.

Ces hausses masquent toutefois une situation plus contrastée en réalité.

La plupart des secteurs du S&P 500 sont en baisse, les services aux collectivités .SPLRCU et l’immobilier .SPLRCR , tous deux en recul de plus de 1%, figurant parmi les plus faibles. Les technologies .SPLRCT et les biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD , quant à eux, mènent le marché avec des hausses de plus de 1%.

En y regardant de plus près, les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX figurent parmi les plus performantes. Dans le même temps, la stabilité du rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR pèse sur les segments du marché sensibles aux taux d’intérêt. Les sociétés minières d’or et d’argent .XAU sont en baisse, tandis que les valeurs liées au logement .HGX sont également sous pression.

Après avoir connu sa pire semaine par rapport à la valeur du S&P 500 .IVX depuis avril 2024, la croissance du S&P 500

.IGX est en passe de surperformer la valeur pour la première fois en six séances.

Quelques secteurs continuent de se démarquer. Le secteur de l’énergie du S&P 500 .SPNY est en passe d’enregistrer une clôture record, tandis qu’Apple AAPL.O flirte également avec un niveau record.

La situation est tout autre pour les services aux collectivités. Autrefois en tête du marché, ce secteur affiche désormais une baisse de plus de 12% par rapport à son plus haut historique de clôture atteint en février 2026, ce qui souligne à quel point la persistance des rendements élevés des bons du Trésor a redéfini le leadership du marché.

Dans l’ensemble, l’évolution observée lundi suggère que les investisseurs se tournent à nouveau, de manière sélective, vers les valeurs de croissance et celles liées à l’IA, même si les performances des différents secteurs restent inégales.

Voici un aperçu de la situation des marchés peu après 10h, heure de l’Est.

(Terence Gabriel)

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