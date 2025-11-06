Le marché de l’emploi US inquiète, Wall Street en forte baisse

(AOF) - Proches de l’équilibre à l’ouverture, les indices américains sont désormais en net repli. Les investisseurs, sevrés de statistiques officielles avec le "shutdown", se rabattent sur des données privées. Une étude de Challenger, Gray & Christmas a révélé la destruction de 153 074 postes le mois dernier aux Etats-Unis, une hausse de 183% par rapport à septembre. Cet indicateur renforce la probabilité de voir la Fed baisser ses taux en décembre, et le rendement du 10 américain recule nettement autour de 4,095% (-1,54%). A 17h30, le Dow Jones recule de 0,99% et le Nasdaq Composite cède 1,75%.

Snap s'enflamme de 10,48% à 8,065 dollars au lendemain de résultats favorables et après l'annonce d'un partenariat à 400 millions de dollars avec Perplexity AI pour intégrer son moteur de recherche alimenté par l'IA dans Snapchat. Hier, la firme américaine déclaré une perte de 6 cents par action diluée, contre une perte de 9 cents un an plus tôt. Les analystes anticipaient une perte de 12 cents. Le chiffre d'affaires pour les trois mois clos le 30 septembre s'est élevé à 1,51 milliard de dollars contre 1,49 milliard attendu.

Les chiffres économiques du jour

La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont augmenté de 33 milliards de pieds cubes, contre une prévision à 34 milliards de pieds cubes et une hausse précédente de 74 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient supérieurs de 6 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et de 162 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 753 milliards de pieds cubes. À 3 915 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ARM

Le concepteur de puces Arm est attendu en hausse grâce à des profits plus élevés que prévu. Au deuxième trimestre, clos fin septembre, son bénéfice net a bondi de 122%, à 238 millions de dollars, soit 22 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 39 cents, dépassant de 8 cents les attentes de Wall Street. Ses revenus ont bondi de 34%, à 1,135 milliard de dollars, dépassant le consensus s'élevant à 1,06 milliard de dollars. Les royalties ont progressé de 21% pour atteindre le montant record de 620 millions de dollars.

Conocophillips

ConocoPhillips a généré un bénéfice de 1,7 milliard de dollars, soit 1,38 dollar par action, au troisième trimestre 2025. Il est en repli par rapport au troisième trimestre 2024 : 2,1 milliards de dollars, soit 1,76 dollar par action. La production sur ce trimestre s'est élevée à 2,39 milliards de barils équivalent pétrole par jour, soit une augmentation de 482 millions de barils équivalent pétrole par jour par rapport à la même période l'année dernière. Le groupe a annoncé avoir relevé son dividende ordinaire trimestriel de 8% à, 0,84 dollar par action.

Coty

Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, le bénéfice net de Coty a reculé de 19%, à 64,6 millions de dollars, en glissement annuel. Par action, le bénéfice ressort à 0,07 dollar, soit un repli de 22%. Le chiffre d'affaires a diminué de 6%, à 1,58 milliard de dollars, sur un an. Sur cette période, l'Ebitda ajusté s'élève à 296,1 millions de dollars, en baisse de 18 % par rapport à l'année précédente. La marge d'Ebitda ajustée de 18,8% reflète une baisse de 270 points de base.

Moderna

Au troisième trimestre, Moderna a généré une perte nette de 200 millions de dollars, contre un bénéfice de 13 millions de dollars un an plus tôt. Par action, la perte s'est élevée à 0,51 dollar, contre un bénéfice de 0,03 dollar au troisième trimestre 2024, là où les analystes tablaient sur une perte par action de 2,05 dollars. Le chiffre d'affaires trimestriel a également fait mieux que prévu, malgré une baisse de 45,44%, en s'installant à 1,016 milliard de dollars. La prévision était à 909 millions de dollars.

Qualcomm

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a dévoilé un bénéfice par action ajusté plus important qu'anticipé par les analystes. Au quatrième trimestre, clos fin septembre, le groupe a essuyé une perte nette de 3,1 milliards de dollars, soit 2,89 dollars par action, contre un profit de 2,92 milliards de dollars, un an plus tôt. Ses comptes intègrent cette année une charge, sans impact sur la trésorerie, de 5,7 milliards de dollars liée à la loi de réconciliation budgétaire de Donald Trump (One Big Beautiful Bill Act).

Pfizer

Dans un communiqué de presse, Pfizer a indiqué que le tribunal de la chancellerie du Delaware avait rejeté sa demande visant à obtenir une ordonnance de restriction temporaire destinée à empêcher Metsera de résilier l'accord de fusion existant au profit d'une offre concurrente de Novo Nordisk. Le laboratoire américain précise : "nous demeurons confiants dans le bien-fondé de nos arguments et convaincus que Metsera a manqué à ses obligations contractuelles, tout comme ses administrateurs ont manqué à leur devoir d'agir dans l'intérêt des actionnaires de Metsera".

Snap

Snap, dont le titre grimpe de 16% en avant-Bourse a dépassé les attentes sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre tout en annonçant avoir conclu un partenariat à 400 millions de dollars avec Perplexity AI pour intégrer son moteur de recherche alimenté par l'IA dans Snapchat. Hier soir, le groupe a déclaré une perte de 6 cents par action diluée, contre une perte de 9 cents un an plus tôt. Les analystes anticipaient une perte de 12 cents. Le chiffre d'affaires pour les trois mois clos le 30 septembre s'est élevé à 1,51 milliard de dollars contre 1,49 milliard attendu.

Tesla

L'assemblée générale annuelle de Tesla se tient ce jeudi et plusieurs propositions seront particulièrement surveillées. Il y a principalement celle concernant l'octroi d'une rémunération de 878 milliards de dollars sur dix ans à Elon Musk, selon l'atteinte de plusieurs objectifs. Le vote des actionnaires, ressemble à un vote de confiance envers l'actuel directeur général.

Warner Bros Discovery

Warner Bros Discovery, dont l'action se replie de 1% en avant-Bourse, a manqué les attentes au troisième trimestre. Les recettes totales ont chuté de 6 % pour atteindre 9,05 milliards de dollars, contre un consensus de 9,15 milliards de dollars. La firme américaine a déclaré une perte de 6 cents par action, contre un bénéfice net de 5 cents un an plus tôt et une prévision de 4 cents. WBD a enregistré 2,3 millions de nouveaux abonnés au streaming dans le monde sur la période, contre 2,75 millions attendus.