Le marché de l'automobile progresse en septembre dans l'Union européenne

(AOF) - Selon l’Association des constructeurs européens automobile (ACEA), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont augmenté de 10% en septembre dans l’Union européenne, à 888 672 unités, soit leur troisième progression consécutive. Sur les neuf premiers mois de l’année, elles sont en hausse de 0,9%, à 8,057 millions. Pour Stellantis , le mois dernier, la croissance des ventes s’est élevée à 10,5%, mais elle est en baisse de 7,2% depuis le 1er janvier. Pour le Groupe Renault , en septembre, la progression a été de 14,4%, portant la hausse sur neuf mois à 6,6%.
Valeurs associées
|34,2200 EUR
|Euronext Paris
|+1,81%
|9,6000 EUR
|Euronext Paris
|+1,75%
Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2025 à 11:38:00.
