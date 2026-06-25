LE MARCHÉ BOURSIER AMÉRICAIN EN MOUVEMENT – Micron, Qualcomm, IBM

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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont mené la hausse jeudi, progressant de plus de 2 %, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs technologiques après que les prévisions optimistes des fabricants de puces Micron et Qualcomm ont laissé entrevoir une forte demande en infrastructures d’IA, tandis que des données clés sur l’inflation étaient attendues plus tard dans la journée. .N

** STMicroelectronics NV STM.N :

** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les fabricants de puces européens en hausse après les résultats optimistes de Micron nL8N42X0FF

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Bondit après des prévisions solides et un engagement de 22 milliards de dollars nL6N42X0KJ

* Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - Poursuit sa remontée alors que l'engouement pour les “meme stocks” se maintient nL4N42X0OF

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - Bondit après avoir annoncé des prévisions de ventes de puces pour centres de données à hauteur de 15 milliards de dollars d’ici 2029 nL6N42X0LH

** SanDisk Corp SNDK.O :

** Western Digital Corp WDC.O :

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

** Roundhill Memory ETF DRAM.N :

BUZZ - Les puces mémoire s'envolent après les perspectives optimistes de Micron nL4N42X0O9

** Bio-Techne Corp TECH.O :

BUZZ - Le titre s'envole grâce à un accord de rachat de 11,3 milliards de dollars nL4N42X0VH

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - En hausse après avoir dévoilé une technologie de puces inférieure à 1 nanomètre nL6N42X0PH

** Doncasters Ltd DPC.N :

BUZZ - Se prépare à faire son entrée à la Bourse de New York après un redressement nL6N42X0NY

** Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O :

BUZZ - Recul suite à une cession d'actions de 200 millions de dollars nL6N42X0QE

** McCormick & Co Inc MKC.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N42X0QK

** INmune Bio Inc INMB.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que le Royaume-Uni soutient un projet visant à tester un traitement contre une maladie cutanée rare chez les enfants nL4N42X11A

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Leerink relève son objectif de cours sur Eli Lilly en raison des perspectives de croissance des médicaments contre l'obésité nL4N42X0YP

** Hertz Global Holdings Inc HTZ.O :

BUZZ - Le titre poursuit sa baisse après l'augmentation de l'offre d'actions échangeables à 350 millions de dollars

nL6N42X0QW

** BlackBerry Ltd BB.N :

BUZZ - Les ADR bondissent après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires nL4N42X0PQ