LE MARCHÉ BOURSIER AMÉRICAIN EN MOUVEMENT – Fabricants de puces, CDW, Accenture

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Les actions américaines devaient ouvrir en baisse mardi, dans le sillage des fortes baisses enregistrées par les valeurs de très grande capitalisation et les valeurs du secteur des semi-conducteurs, les investisseurs se préparant à une politique plus restrictive de la Réserve fédérale et s'interrogeant sur l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle financées par l'endettement. .N

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Hausse après l'augmentation de 2 milliards de dollars du programme de rachat d'actions nL4N42V0TU

** Nvidia Corp NVDA.O : ** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : ** Intel Corp INTC.O : ** Sandisk Corp SNDK.O :

BUZZ - Les valeurs des semi-conducteurs et les "megacaps" reculent face aux craintes d'une hausse des taux de la Fed et au coût élevé de l'emprunt nL4N42V0LX

** Infleqtion Inc INFQ.N : BUZZ - Le titre progresse après l'appel de Trump en faveur de la mise en place d'un ordinateur quantique nL4N42V0L3

** Apollo Global Management Inc APO.N :

BUZZ - Les demandes de retrait de 17 % du fonds constituent un pas en arrière pour les gestionnaires d’actifs alternatifs, selon TD Cowen nL6N42V0SQ

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" et revu son objectif de cours à la hausse nL6N42V0K2

** Energy Fuels Inc UUUU.N :

BUZZ - Le titre recule après la signature d'un accord d'acquisition de VAC pour 1,9 milliard de dollars nL4N42V0QZ

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Le titre recule après la vente d’obligations convertibles pour 2 milliards de dollars nL6N42V0PA

** Zeta Global Holdings Corp ZETA.N :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un partenariat dans le domaine de l'IA avec Palantir nL6N42V0PD

** Primoris Services Corp PRIM.N :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices annuels et le départ du directeur des opérations

nL4N42V0P3

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : BUZZ - Les valeurs aurifères en baisse alors que les cours de l'or reculent légèrement nL4N42V0UD

** QuidelOrtho Corp QDEL.O :

BUZZ - Nomination d'un nouveau directeur financier; le cours de l'action recule nL4N42V0UJ

** AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N :

BUZZ - Le titre recule après l'annonce d'une émission d'actions de 200 millions de dollars nL6N42V0QQ

** CDW Corp CDW.O :

BUZZ - En hausse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "surpondérer" en raison d’une forte demande de serveurs nL6N42V0RQ

** Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O :

BUZZ - Le titre recule en raison de projets de cession d'actions nL6N42V0RU

** Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O :

BUZZ - Recul après l'augmentation du montant de son émission obligataire convertible à 625 millions de dollars nL6N42V0RG

** Backblaze Inc BLZE.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce à un accord de stockage dans le cloud conclu avec CoreWeave nL6N42V0SV