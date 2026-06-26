LE MARCHÉ BOURSIER AMÉRICAIN EN MOUVEMENT : Crocs, Amgen, Synaptics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme liés au Nasdaq, indice à forte composante technologique, ont entraîné les pertes de Wall Street vendredi, les valeurs des semi-conducteurs ayant subi de nouvelles pressions, tandis que certaines grandes capitalisations technologiques ont également légèrement reculé en raison des inquiétudes persistantes liées à l’IA. .N

** On Semiconductor Corp ON.O :

BUZZ - On Semiconductor recule, Synaptics progresse suite à un accord de 7 milliards de dollars entièrement en actions visant à exploiter l’“IA physique” nL4N42Y0HO

** Crocs Inc CROX.O :

BUZZ - En hausse après que Piper Sandler a relevé sa recommandation à “surpondérer” nL4N42Y0JE

** Qualcomm Inc QCOM.O :

** Micron Technology Inc MU.O :

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent alors que la faiblesse générale du secteur technologique éclipse les perspectives optimistes pour ce dernier nL6N42Y0MO

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les valeurs aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement nL4N42Y0M6

** Ares Management Corp ARES.N :

** Apollo Global Management Inc APO.N :

BUZZ - Les tendances sous-jacentes des rachats au deuxième trimestre montrent des signes d'atteindre un sommet, selon RBC

nL6N42Y0N3

** Amgen Inc AMGN.O :

BUZZ - En hausse après la recommandation de l’EMA de révoquer l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament destiné au traitement d’une maladie rare nL4N42Y0PT

** Columbus Circle Capital Corp II CMII.O :

BUZZ - En hausse suite à l'opération d'introduction en bourse d'Elroy Air nL4N42Y0OA