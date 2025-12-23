Le marché automobile européen en hausse de 2,1% en novembre (ACEA)
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 10:51
A 887 491 contre 868 910 en novembre 2024, les immatriculations de voitures neuves dans les pays de l'Union européenne maintiennent leur dynamique positive des derniers mois, mais dans des volumes qui restent encore très inférieurs à ceux d'avant de l'épidémie de Covid, précise l'ACEA.
Sur les 11 premiers mois de 2025, la hausse du marché européen atteint 1,4% avec 9 860 092 unités vendues.
A la fin novembre, la part de marché des voitures entièrement électriques atteignait 16,9%, contre 13,4% en novembre 2024, mais l'ACEA souligne que ce sont aujourd'hui les véhicules hybrides qui sont en train de devenir le type de motorisation le plus prisé par les acheteurs, avec une part de marché qui s'élève à 34,6%, tandis que celles de voitures essence et diesel est retombée à 36,1%, à comparer avec 45,8% un an auparavant.
Parmi les grands marchés européens, détaille l'ACEA, c'est l'Espagne qui a enregistré la meilleure performance en novembre avec un bond de 12,9% des immatriculations sur un an, confirmant la vigueur économique actuelle du pays, loin devant l'Allemagne ( 2,5%).
La France accuse, elle, un repli de 0,3%.
Le détail des chiffres par constructeur montre que, parmi les marques généralistes, le mois de novembre a été particulièrement favorable au groupe Volkswagen, dont les ventes ont augmenté de 3,5%, devant Renault ( 2,3%).
Stellantis affiche de son côté une progression minime de 0,3%.
Dans le haut de gamme, BMW a accru ses ventes de 4% par rapport à novembre 2024, tandis que Mercedes-Benz a vu les siennes reculer de 3,8%.
Enfin, la glissade se poursuit pour Tesla, qui n'a écoulé que 12 130 véhicules dans l'UE le mois dernier, contre 18 430 un an plus tôt, soit une baisse de plus de 32%.
