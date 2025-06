Le marché automobile automobile recule de 36,11 % en mai en France selon PFA

(AOF) - Les immatriculations de voitures particulières neuves ont chuté de 36,11 % au mois de mai en France, selon les données de La Plateforme Automobile. Au total, 123 919 véhicules de ce type ont été immatriculés sur cette période qui comportait 19 jours ouvrés, contre 20 un an plus tôt. Depuis le début de l’année, le marché accuse un fort repli de 28,09 % avec 672 700 immatriculations.

Tous les constructeurs automobiles ont connu une baisse de leurs ventes le mois dernier, à l'exception de Tesla qui a vu les siennes bondir de 74,58 %, ce qui représente un total 721 véhicules, contre 413 un an auparavant.

Pour les groupes français : Stellantis a vu ses immatriculations chuter de 53,32 %, principalement à cause de Fiat (-80,83 %) et Opel (-61,33 %), et celles du Groupe Renault se sont affaissées de 30,06 %, avec dans le détail une baisse de 38,23 % pour la marque Renault et une de 8,38 % pour Dacia, tandis que les ventes d'Alpine ont augmenté de 11,04 % pour un total de 332 véhicules.