Le manque à gagner de Pinterest éclipse la génération Z et la croissance induite par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le chiffre d'affaires augmente de 17 % au deuxième trimestre

*

La génération Z représente désormais plus de la moitié de la base d'utilisateurs

*

Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels atteint 578 millions

(Mise à jour des actions au paragraphe 1, ajout des commentaires de la conférence sur les résultats aux paragraphes 5, 10 et 11, commentaires des analystes aux paragraphes 7 et 14, contexte au paragraphe 9) par Jaspreet Singh

Pinterest PINS.N a manqué les estimations des analystes pour le bénéfice du deuxième trimestre jeudi, éclipsant la croissance robuste du chiffre d'affaires et des utilisateurs, et faisant chuter ses actions de plus de 11 % dans les échanges prolongés.

La plateforme de médias sociaux a déclaré un bénéfice ajusté par action de 33 cents,inférieur à l' estimation moyenne des analystes de 35 cents, selon les données compilées par LSEG.

Cependant, son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 17 % pour atteindre 998,2 millions de dollars, dépassant les attentes de 974,8 millions de dollars. L'action de la société a gagné environ 35 % depuis le début de l'année.

La croissance a étéstimulée par une augmentation du nombre d'utilisateurs de la génération Z - qui représentent maintenant plus de la moitié de la base d'utilisateurs de Pinterest - et par l'adoption de sa suite publicitaire alimentée par l'IA, Performance+, qui a séduit les annonceurs à la recherche de campagnes personnalisées et automatisées.

Le directeur général Bill Ready a déclaré que l'adoption de Performance+ par les annonceurs du marché intermédiaire s'accélérait, réduisant de moitié le temps nécessaire à la création d'une campagne.

Néanmoins, Pinterestprévoit un chiffre d'affaires de 1,03 à 1,05 milliard de dollars pour le troisième trimestre , ce qui correspond globalement aux estimations de 1,03 milliard de dollars.

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires "sont fortes mais ne s'accélèrent pas par rapport aux 17 % du deuxième trimestre", a déclaré Jeremy Goldman, analyste chez eMarketer. "Dans un environnement où les attentes sont élevées, même un petit écart entre la réalité et l'euphorie peut déclencher une réaction de vente de la nouvelle

Les rivaux Meta META.O et Reddit RDDT.N ont publié la semaine dernière des performances optimistes pour le deuxième trimestre . En revanche, Snap SNAP.N a annoncé sa plus faible croissance trimestrielle depuis plus d'un an.

La fin de l' exemption "de minimis" - une disposition américaine d'importation en franchise de droits - a entraîné un resserrement des budgets publicitaires pour les petites plateformes telles que Snap, les spécialistes du marketing préférant les plateformes plus importantes ayant une plus grande portée.

Julia Donnelly, directrice financière de Pinterest, a déclaré que ce changement avait incité les détaillants de commerce électronique basés en Asie à réduire leurs dépenses publicitaires aux États-Unis, bien que certains aient déplacé leurs dépenses vers l'Europe et d'autres marchés internationaux.

Les prix des publicités de la société basée à San Francisco ont chuté de 25 % d'une année sur l'autre, car une plus grande part des impressions publicitaires provient désormais des marchés internationaux, où les prix des publicités sont généralement plus bas qu'aux États-Unis.

Pinterest a conclu des accords publicitaires avec Google GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O et la plateforme publicitaire Magnite MGNI.O .

Le nombre global d'utilisateurs actifs mensuels de la plateforme (MAUs) a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 578 millions, dépassant les estimations de 553 millions, mais la croissance du nombre d'utilisateurs a ralenti à 8 millions d'ajouts au cours du trimestre, contre 17 millions au premier trimestre.

"Les MAU approchent d'un niveau de maturité plafond, et le marché mûrit rapidement malgré la mise en œuvre progressive de l'IA pour stimuler la croissance des utilisateurs", a déclaré Lenny Zephirin, analyste au Zephirin Group.