Le maïs au CBOT pourrait se maintenir au-dessus de 4,38-1/4 $

Le maïs de juillet au CBOT CN26 pourrait se maintenir au-dessus de 4,38-1/4 $ le boisseau, car il a cassé un support à 4,42 $.

Une divergence haussière s'est formée sur le RSI horaire, suggérant un épuisement de la baisse. Il n'est pas très clair si la tendance baissière s'inversera, car elle s'est prolongée en dessous de 4,42 $, le niveau de projection de 161,8 %.

Cependant, la divergence est généralement considérée comme un signe d'un rebond imminent. Une cassure sous 4,38-1/4 $ pourrait déclencher une baisse vers la fourchette de 4,32-1/4 $ à 4,35-3/4 $.

Sur le graphique journalier, un double sommet a été confirmé, suggérant un objectif autour de 4,15 $. Après avoir franchi la ligne de cou à 4,49-1/2 $, le marché n'a pas encore connu de repli, ce qui pourrait se produire, comme le suggèrent les indications du graphique horaire.

** Wang Tao est analyste de marché chez Reuters, spécialisé dans les aspects techniques des matières premières et de l'énergie. Les opinions exprimées sont les siennes. Ses analyses sont publiées en exclusivité sur la plateforme Workspace, un produit de la Bourse de Londres.

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