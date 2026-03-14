Le MacBook Neo d'Apple est l'ordinateur portable le plus réparable depuis plus de dix ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les puces au paragraphe 8) par Stephen Nellis

Le AAPL.O MacBook Neo d'Apple, l'ordinateur portable annoncé la semaine dernière qui commence à 499 $ pour les étudiants, est l'ordinateur portable le plus réparable que l'entreprise ait sorti depuis 2014, selon une analyse publiée vendredi par iFixit.

iFixit publie des guides de réparation et vend des pièces et des outils pour les appareils électroniques grand public, mais fournit également des notes sur la facilité avec laquelle les articles sont réparés et fonctionnent. Les fabricants d'ordinateurs portables tels que Dell Tech DELL.N et Lenovo Group ont utilisé ces évaluations pour améliorer la réparabilité de leurs produits.

Dans le démontage publié vendredi, iFixit a constaté qu'Apple avait apporté des changements importants par rapport aux ordinateurs portables précédents, notamment en fixant les batteries et le clavier de l'ordinateur avec des vis plutôt qu'avec de la colle ou des rivets, et en facilitant le remplacement de pièces telles que l'appareil photo et le capteur d'empreintes digitales de l'appareil.

On pense généralement qu'Apple vise les mêmes marchés de l'éducation avec son MacBook Neo que Google avec ses Chromebooks à bas prix. Kyle Wiens, directeur général d'iFixit, a déclaré que les Chromebooks sont fréquemment réparés, certains districts scolaires comme ceux d'Oakland, en Californie, faisant même appel à des étudiants stagiaires pour les réparer.

Mais le MacBook Neo d'Apple n'a obtenu qu'une note de 6 sur 10 sur l'échelle d'iFixit, alors que d'autres machines , comme un ThinkPad récent de Lenovo, ont obtenu des notes de 9 et 10.

Apple, qui a donné la priorité à des appareils plus fins et plus légers au cours de la dernière décennie, a rendu ses produits plus difficiles à réparer.

Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Selon M. Wiens, l'une des raisons est que les 8 gigaoctets de DRAM du MacBook Neo sont directement soudés à la carte de circuit imprimé de l'appareil , dans le cadre d'un ensemble avec la puce de traitement principale de l'appareil, ce qui est similaire à tous les modèles de Mac d'Apple de ces dernières années, mais rendra le MacBook Neo impossible à mettre à niveau facilement avec plus de mémoire.

Selon M. Wiens, il pourrait être difficile pour le MacBook Neo d'exécuter des applications d'intelligence artificielle qui deviendront de plus en plus complexes dans les années à venir, même si Apple a publiquement cité les avantages en termes de confidentialité de l'exécution de ces applications sur un ordinateur portable plutôt que dans le nuage. Il a déclaré qu'Apple pourrait améliorer ses offres en incluant une couche supplémentaire de puces mémoire que les utilisateurs pourraient mettre à niveau.

"L'avenir d'Apple en matière d'IA axée sur la protection de la vie privée doit reposer sur des modèles locaux", a déclaré M. Wiens. "Je dirais qu'il s'agit d'une faille dans toute la gamme de produits Mac d'Apple."