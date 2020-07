Le luxembourgeois Intertrust recrute une directrice des fonds

(NEWSManagers.com) - La société luxembourgeoise de services aux fonds Intertrust vient de recruter Allison Whaley au poste de directrice des fonds. Elle sera notamment " responsable de l' expérience globale des clients, ainsi que de leur accompagnement vers la plateforme digitale de la société" , a expliqué la firme dans un communiqué.

Allison Whaley arrive de JPMorgan, où elle était, depuis six ans, directrice de la conservation des fonds à Londres.

Sa nomination est accompagnée de deux autres recrutements aux postes de directeurs clients : Matt Breuer, qui arrive de TFM Group, et Derek Russell, en provenance de State Street Global Advisor Japon. Ils sont rattachés à Derek Ramage, directeur des opérations de fonds, et responsable des services et de l' excellence opérationnelle.