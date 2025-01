"Toutes les divisions surperforment nettement les attentes", précise Invest Securities. Toutes les régions affichent des croissance à deux chiffres, sauf l'Asie Pacifique (-7%), qui est pénalisée par la Chine (continentale + Hong Kong et Macau) où les ventes ont reculé de 18% en raison de la faiblesse de la demande.

(AOF) - Le luxe se distingue à la Bourse de Paris grâce à la publication par le groupe suisse, Richemont, de ventes trimestrielles nettement supérieures aux attentes. LVMH gagne 8,07%, Kering 8,6% et Hermès , 5,5%, dopant la performance du CAC 40 : +1,51%. Au troisième trimestre, clos fin décembre, de son exercice 2024/2025, Richemont a enregistré un chiffre d’affaires de 6,15 milliards d’euros, en progression de 10%. Le consensus s’élevait à seulement 5,584 milliards d’euros. Il s'agit de la meilleure performance trimestrielle jamais enregistrée par le propriétaire de Cartier et de Van Cleef & Arpels.

Le luxe flambe à Paris et dope le CAC 40 : merci Richemont

