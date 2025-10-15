Le luxe et les télécoms font flamboyer le CAC 40

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé, au terme de cette troisième séance de la semaine. Le CAC 40 a rebondi, gagnant 1,99%, bien soutenu par les valeurs du luxe et des télécommunications. Il a enregistré sa plus forte hausse journalière depuis le 2 mai. L’indice phare parisien a frôlé la barre des 8100 points (8077). L’Eurostoxx 50 a progressé de 1,12% à 5614,47 points et le SBF 120 a avancé de 1,81% à 6105,38 points. En revanche, Londres et Francfort ont fini dans le rouge.

A Wall Street, les indices évoluent dans le vert, portés par les bons résultats des banques américaines (Bank of America, Morgan Stanley).

Nouveau sommet pour l'or

L'augmentation de l'appétit pour le risque n'a pas empêché l'once d'or d'inscrire un plus haut historique, à plus de 4200 dollars.

Hier, les indices américains ont clôturé en ordre dispersé après le discours de Jerome Powell à la National Association for Business Economics à Philadelphie. Ses propos sur la situation du marché du travail ont renforcé la probabilité de nouvelles baisses des taux dans deux semaines, dans un contexte de shutdown et de nouvelles tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Le patron de la Fed a expliqué comment la Fed tente d'équilibrer ses objectifs en matière d'emploi et d'inflation : " Nous définirons notre politique en fonction de l'évolution des perspectives économiques et de l'équilibre des risques, plutôt que de suivre une voie prédéterminée. ".

" Jerome Powell est venu (une nouvelle fois) à la rescousse des marchés, en adoptant un ton résolument accommodant lors de ce discours. Il a insisté sur la montée des risques pesant sur le marché du travail, laissant entendre qu'un arrêt du resserrement quantitatif (QT) pourrait intervenir dans les prochains mois ", a relevé John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Le QT est une mesure restrictive de politique monétaire, se matérialisant notamment par la réduction de la taille du bilan de la Banque centrale.

De son côté, CPRAM explique que l'une des raisons de la probable fin de la politique de QT est l'apparition sur les dernières semaines de légères tensions sur les taux monétaires américains.

Donald Trump fait sa cuisine

Sur le front commercial, Donald Trump retourne sa veste en attaquant une fois de plus la Chine. Hier, le président américain a accusé l'Empire du Milieu de ne plus acheter de soja américain, et menace de cesser les achats d'huile de cuisson chinoise. "Je pense que le fait que la Chine refuse délibérément d'acheter nos graines de soja, causant des difficultés à nos agriculteurs, constitue un acte économiquement hostile. Nous envisageons de mettre fin aux échanges commerciaux avec la Chine concernant l'huile de cuisson et d'autres éléments du commerce, en guise de représailles", a affirmé le locataire de la Maison Blanche dans un message publié sur son réseau social Truth.

Le changement de ton du président américain est probant après avoir assuré dimanche dernier vouloir " aider la Chine, et pas lui nuire ".

Net repli du rendement du 10 ans français

Sur le marché obligataire, le 10 ans français, qui était déjà détendu la veille, a de nouveau diminué de 7,9 points, à 3,335%. Il est repassé sous le rendement de son équivalent italien : 3,345%. Même tendance pour le 10 ans allemand, qui a reculé 2,558%. L'écart entre les deux taux d'intérêt est tombé 77,5 points de base après avoir atteint 89 au plus haut lundi 6 octobre après la démission de Sébastien Lecornu.

Au chapitre des valeurs, celles du luxe ont attiré la lumière. Elles se sont nettement distinguées ce mercredi à la faveur des ventes meilleures que prévu de LVMH au troisième trimestre 2025. Le numéro un mondial du secteur a largement occupé la place de leader du CAC 40 au lendemain de sa publication trimestrielle qui a rassuré.

Autre secteur qui s'est démarqué ce mercredi : les télécommunications. Bouygues et Orange ont progressé. Ces deux groupes, avec Free-Groupe Iliad, ont remis une offre conjointe non engageante de de 17 milliards d'euros pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice en France, maison mère de SFR. Altice a immédiatement rejeté cette proposition.

Les résultats d'entreprises se poursuivront demain. A Paris, sont attendus ceux de EssilorLuxottica, Lagardère, Maurel & Prom, Pernod Ricard et de Virbac.