Le luxe bien orienté : Stifel adopte une position neutre vis-à-vis du secteur

(AOF) - Les valeurs du luxe évoluent dans le vert ce lundi à la faveur d'une note favorable de Stifel sur le secteur. Elles contribuent à la forte hausse du CAC 40 : Hermès gagne 3,76% à 2321 euros, LVMH progresse de 3,17% à 630,70 euros et Kering avance de 1,96% à 228,75 euros. Dans sa note, le broker relève sa position de prudente à neutre pour 2025 en prévision d'un retour à une croissance organique de 7% au second semestre de cette année. "Le deuxième semestre de l'année 2024 aurait dû marquer le creux pour le secteur dans le cycle de ralentissement actuel", indique t-il.

"Les ventes du secteur devraient s'améliorer séquentiellement au premier semestre 2025 grâce aux 'green shoots' (signes de reprise) aux Etats-Unis et aux mesures de relance en Chine", explique Stifel pour justifier son changement d'opinion.

De plus, le broker estime que "les révisions consensuelles des ventes montrent des signes précoces de stabilisation, le marché anticipant un démarrage lent en 2025 avec une normalisation du prix-mix et des volumes négatifs". Il considère en outre que la faiblesse actuelle de la demande chinoise est cyclique plutôt que structurelle.

Pour les investisseurs de long terme, Stifel s'attend à ce que le secteur du luxe enregistre un taux de croissance annuel moyen de 7,5% des ventes et de 11% de l'EBIT pour la période 2025-2028.

Cependant, Stifel se montre mesuré et avance trois arguments. Premièrement, "la faiblesse actuelle de la Chine est facile à comprendre", mais les ventes de 2025 sont difficiles à prévoir en raison de l'incertitude quant à l'impact des mesures de relance et des risques de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Deuxièmement, les marges devraient rester sous pression au premier semestre 2025, car la croissance des ventes devrait être décalée vers le deuxième semestre 2025.

Enfin, "la valorisation du secteur ne semble pas suffisamment attrayante, Stifel n'ayant pas encore constaté de capitulation de la part des investisseurs".

Stifel à l'Achat sur Hermès

Concernant Hermès, Stifel a modifié sa recommandation sur ce titre de "Acheter" contre "Conserver" avec un nouvel objectif de cours de 2 560 euros (contre 2 150 euros auparavant). "Le différentiel de croissance entre Hermès et le reste du secteur restera important en 2025 (surtout au premier semestre), notamment grâce à un pricing power inexploité, une forte visibilité de la maroquinerie et une clientèle riche et fidèle. Ces attributs devraient permettre à Hermès de protéger ses marges en 2025 mieux que la plupart des sociétés que nous couvrons, en dépit d'une dynamique de couverture de change défavorable", explique le broker.

De plus, Stifel augmente les prévisions de chiffre d'affaires et d'EBIT d'Hermès pour l'exercice 2025-2026 de 3%, grâce à des variations de change favorables au niveau du chiffre d'affaires et à une croissance organique légèrement plus élevée pour l'exercice 2025 (11% contre 10% précédemment). En effet, l'analyste prévoit désormais un effet prix d'environ +7% contre +5-6% pour ses prévisions précédentes.