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Le loueur d'avions AerCap commande 100 monocouloirs A320 et A321 à Airbus
information fournie par AFP 18/03/2026 à 10:11

Le loueur d'avions irlandais AerCap a passé à Airbus une commande ferme pour 100 monocouloirs de type A320 et A321 ( AFP / Giuseppe CACACE )

Le loueur d'avions irlandais AerCap a passé à Airbus une commande ferme pour 100 monocouloirs de type A320 et A321 ( AFP / Giuseppe CACACE )

Le loueur d'avions irlandais AerCap a passé à Airbus une commande ferme pour 100 monocouloirs de type A320 et A321, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

Cette commande concerne 23 appareils A320neo et 77 A321neo, ce dernier étant la version allongée de l'avion à succès du constructeur européen, a précisé Airbus dans un communiqué.

De son côté, AerCap a souligné dans un communiqué distinct que cette commande correspondait à 55 nouvelles commandes fermes et à l'activation de 45 options d'achat, et que les livraisons des aéronefs étaient prévues entre 2028 et 2034.

Le géant irlandais de la location d'appareils a en outre conclu des accords avec le motoriste CFM, coentreprise de General Electric et Safran , pour louer à long terme 48 moteurs LEAP équipant des monocouloirs Airbus et Boeing , et pour des livraisons à partir du second trimestre 2026.

Le montant de ces contrats n'a pas été divulgué. Airbus ne publie plus ses tarifs catalogue depuis 2018. Sur cette base, jamais appliquée, la transaction dépasserait 12 milliards de dollars.

Selon certains experts, les prix des avions aussi bien d'Airbus que de Boeing ont augmenté d'à peu près 30% en huit ans.

La gamme A320 est le monocouloir le plus populaire au monde, avec plus de 19.000 commandes enregistrées à l'échelle mondiale.

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AERCAP HOLD
137,460 USD NYSE +1,66%
AIRBUS
173,160 EUR Euronext Paris +1,67%
BOEING CO
210,835 USD NYSE -1,24%
SAFRAN
308,600 EUR Euronext Paris +1,21%
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