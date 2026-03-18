Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,52% pour le Dow Jones .DJI , de 0,48% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,63% pour le Nasdaq .IXIC :

* MICRON MU.O doit publier ses résultats trimestriels mercredi après la clôture de la Bourse. L'action prend 2,7% avant la cloche.

* LULULEMON LULU.O - Le fabricant de vêtements de yoga cède 2% en avant-Bourse après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2026 inférieures aux estimations.

* MICROSOFT MSFT.O envisage d'intenter une action en justice contre son partenaire OpenAI et AMAZON AMZN.O au sujet d'un accord de 50 milliards de dollars (43,36 milliards d'euros) qui pourrait enfreindre son contrat d'exclusivité dans le domaine du cloud conclu avec le créateur de ChatGPT, rapporte mercredi le Financial Times.

* NVIDIA NVDA.O a obtenu l'autorisation de Pékin pour vendre en Chine ses puces Selon des sources proches du dossier, d'intelligence artificielle (IA) H200, et prépare également une version de la puce Groq AI destinée au marché chinois, selon des sources proches du dossier.

L'action avance légèrement en avant-Bourse.

* META META.O - Un rapport de l'Autorité britannique de régulation financière (FCA) révèle que le géant américain de la technologie a, à plusieurs reprises, manqué à son obligation d'empêcher l'affichage de publicités illégales pour des produits financiers à haut risque sur ses plateformes au Royaume-Uni, alors qu'il s'était engagé à les bloquer.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)