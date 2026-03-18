 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 11:13

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,52% pour le Dow Jones .DJI , de 0,48% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,63% pour le Nasdaq .IXIC :

* MICRON MU.O doit publier ses résultats trimestriels mercredi après la clôture de la Bourse. L'action prend 2,7% avant la cloche.

* LULULEMON LULU.O - Le fabricant de vêtements de yoga cède 2% en avant-Bourse après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2026 inférieures aux estimations.

* MICROSOFT MSFT.O envisage d'intenter une action en justice contre son partenaire OpenAI et AMAZON AMZN.O au sujet d'un accord de 50 milliards de dollars (43,36 milliards d'euros) qui pourrait enfreindre son contrat d'exclusivité dans le domaine du cloud conclu avec le créateur de ChatGPT, rapporte mercredi le Financial Times.

* NVIDIA NVDA.O a obtenu l'autorisation de Pékin pour vendre en Chine ses puces Selon des sources proches du dossier, d'intelligence artificielle (IA) H200, et prépare également une version de la puce Groq AI destinée au marché chinois, selon des sources proches du dossier.

L'action avance légèrement en avant-Bourse.

* META META.O - Un rapport de l'Autorité britannique de régulation financière (FCA) révèle que le géant américain de la technologie a, à plusieurs reprises, manqué à son obligation d'empêcher l'affichage de publicités illégales pour des produits financiers à haut risque sur ses plateformes au Royaume-Uni, alors qu'il s'était engagé à les bloquer.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMAZON.COM
215,2000 USD NASDAQ +1,63%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 993,26 Pts Index Ex +0,10%
LULULEMON ATHL
159,2700 USD NASDAQ -0,40%
META PLATFORMS
622,6600 USD NASDAQ -0,76%
MICRON TECHNOLOGY
461,6900 USD NASDAQ +4,50%
MICROSOFT
399,4100 USD NASDAQ -0,14%
NASDAQ Composite
22 479,53 Pts Index Ex +0,47%
NVIDIA
181,9300 USD NASDAQ -0,70%
S&P 500 INDEX
6 716,09 Pts CBOE +0,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank