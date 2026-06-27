Le lock-out dans le secteur des services pétroliers en Norvège entre en vigueur et perturbe les forages en mer

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Environ 1.000 travailleurs norvégiens du secteur des services pétroliers ont été victimes d'un lock-out samedi matin, après que les employeurs ont mis à exécution une escalade annoncée précédemment, qui devrait perturber les opérations de forage sur le plateau continental norvégien ainsi qu'une partie de la production.

Ce lock-out a été déclaré en réponse à une grève en cours menée par plusieurs centaines de membres du syndicat Safe et touchera des entreprises telles que SLB SLB.N , Halliburton

HAL.N , Subsea 7 SUB.OL , DOF Subsea, Weatherford, DeepOcean et Baker Huges BKR.O , a indiqué vendredi l'association professionnelle Offshore Norway .