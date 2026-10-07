Le lobby pharmaceutique poursuit l'administration Trump en justice au sujet des baisses de prix des médicaments dans le cadre de Medicare

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* Une action en justice visant à faire annuler la règle GLOBE qui fixe les prix des médicaments à l'hôpital pour les patients bénéficiant de Medicare

* Plainte déposée devant le tribunal fédéral de première instance du district de Columbia

* La PhRMA fait valoir que l'autorité de régulation de Medicare outrepasse ses compétences

(Ajout d'informations générales sur Medicare et de détails sur la règle aux paragraphes 6 et 7)

par Michael Erman

Le principal groupe de pression de l'industrie pharmaceutique a intenté mercredi une action en justice visant à faire annuler les mesures prises par l'administration Trump pour aligner les prix des médicaments aux États-Unis sur les coûts pratiqués à l'étranger dans le cadre du programme d'assurance maladie Medicare, arguant qu'il s'agit d'un abus de pouvoir illégal de la part du gouvernement.

La règle GLOBE vise à fixer les prix des médicaments en milieu hospitalier pour les patients bénéficiaires de Medicare. Sa version définitive a été publiée la semaine dernière et précise exactement comment un système de tarification dit “de la nation la plus favorisée”, basé sur les prix pratiqués dans un groupe de pays comparables, serait intégré au programme Medicare Partie B.

Le groupe de pression PhRMA a déposé sa plainte devant le tribunal fédéral de première instance du district de Columbia contre le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr., le ministère américain de la Santé et des Services sociaux qu’il dirige, ainsi que les Centres pour les services Medicare et Medicaid (CMS) et deux de leurs responsables.

Dans sa plainte, le groupe de pression fait valoir que les CMS, l’autorité de régulation de Medicare, ont outrepassé le champ d’application d’un programme destiné à tester de nouvelles idées de tarification pour réécrire la structure tarifaire de Medicare sans intervention du Congrès.

“Le Congrès a accordé aux CMS ‘un peu de pouvoir pour tester des modèles’”, a déclaré Jim Stansel, directeur juridique de PhRMA, lors d’une interview. “Au lieu de cela, les CMS font exactement ce que le Congrès a refusé de faire à plusieurs reprises au cours des dernières années, à savoir remplacer la structure tarifaire de Medicare par un système de ‘nation la plus favorisée’.”

Medicare est le programme du gouvernement américain qui offre une couverture santé à environ 70 millions de personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap.

Le HHS n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette action en justice. Dans la version définitive de la règle, l’agence a toutefois fait valoir qu’elle n'outrepassait pas ses compétences, en précisant: “Le CMS agit dans le cadre d’un dispositif législatif détaillé et spécifique, conçu par le Congrès précisément pour ce type de test de modèle.”

La portée de ce règlement devrait être limitée. Le CMS prévoit de dispenser de cette obligation les fabricants ayant signé des accords distincts avec la Maison Blanche pour participer au modèle de fixation des prix, selon le texte du règlement . Donald Trump a déjà signé des accords avec plus d’une vingtaine de laboratoires pharmaceutiques, dont bon nombre comptent parmi les plus grands au monde, tels que Pfizer

PFE.N , Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO .

Le régime de tarification pourrait finalement ne s’appliquer qu’à quatre laboratoires pharmaceutiques, une fois ces entreprises exemptées.

La règle définitive a également fortement réduit les économies prévues par le gouvernement grâce à ce modèle. Le HHS estime désormais que le programme permettra de réduire les dépenses de la partie B de Medicare d’environ 440 millions de dollars sur la période de référence de sept ans, contre environ 11,9 milliards de dollars prévus dans le projet de règle publié l’année dernière.

En 2020, PhRMA avait obtenu gain de cause dans un procès , afin de bloquer une version antérieure du système de tarification de la “nation la plus favorisée”, mais cette règle avait été invalidée pour des raisons de procédure, l’administration l’ayant adoptée à la hâte sans donner au public la possibilité de s’exprimer.

Étaient également cités dans le procès le Dr Mehmet Oz, administrateur des CMS, le centre d’innovation de l’agence qui gère le projet pilote de tarification selon le principe de la “nation la plus favorisée”, ainsi que le directeur de cette division, Abe Sutton.