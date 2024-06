Le Livret A : la collecte continue de se tasser en mai

(AOF) - Le Livret A a enregistré une collecte de 1,26 milliard d’euros en mai, selon les données de la Caisse des Dépôts. Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a connu un flux d’argent positif à hauteur de 0,60 milliard d’euros le mois dernier. Ces deux livrets connaissent une partie d’année en retrait par rapport aux records de 2023. En mai 2023, ils avaient collecté respectivement 2,47 milliards d’euros et 1,05 milliard d’euros. Le Livret A et LDDS ont attiré 13,19 milliards d'euros depuis le 1er janvier contre 32,38 milliards d'euros sur la même période l'année dernière.

L'encours total sur les deux produits a atteint 578 milliards d'euros à fin mai, dont 424,2 milliards pour le Livret A et 153,8 milliards d'euros pour le LDDS.

De son côté, le Livret d'épargne populaire a connu une décollecte de 0,04 milliard le mois dernier, limitant sa collecte depuis le début de l'année à 3,95 milliards d'euros.