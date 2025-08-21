Le Livret A a enregistré une décollecte de 70 millions d'euros en juillet

(AOF) - La collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) au titre du mois de juillet 2025 est positive avec 270 millions d’euros pour l’ensemble des réseaux. L’encours total sur les deux produits atteint 609,4 milliards d’euros à fin juillet 2025. La collecte du Livret d’épargne populaire (LEP) au titre du mois de juillet 2025 est positive avec 450 millions d’euros pour l’ensemble des réseaux. L’encours total sur le produit atteint 80,2 milliards d’euros à fin juillet 2025.

Pour le Cercle de l'Épargne, " l'annonce de la baisse du taux du Livret A de 2,4 % à 1,7 % en juillet a refroidi les ardeurs des épargnants, entraînant une deuxième décollecte en 2025. Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) ainsi que le Livret d'Épargne Populaire (LEP) ont toutefois fait preuve, en juillet, d'une plus grande résilience ".

Le Livret A a enregistré une décollecte de 70 millions d'euros en juillet 2025, après une collecte positive de 220 millions en juin. Il fallait remonter dix ans en arrière pour constater une décollecte au mois de juillet (-0,97 milliard d'euros).

La collecte moyenne au mois de juillet, sur les dix dernières années (2015-2024), s'élevait à 1,25 milliard d'euros. En juillet 2024, elle atteignait 1,57 milliard d'euros. Depuis 2020, la collecte de juillet a toujours été supérieure à 1 milliard d'euros.

" La décollecte de juillet s'explique par l'annonce de la baisse de son taux de rendement de 0,7 point, entrée en vigueur le 1er août. Elle s'inscrit dans le mouvement de ralentissement observé depuis le début de l'année. Sur les sept premiers mois de 2025, la collecte s'élève à seulement 2,9 milliards d'euros, contre 11,71 milliards sur la même période en 2024 ", explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.

Contrairement au Livret A, le LDDS a maintenu une dynamique positive. En juillet 2025, il a enregistré une collecte de 340 millions d'euros, après 280 millions en juin.

En outre, pour le deuxième mois consécutif, le LEP enregistre une collecte positive : 450 millions d'euros en juillet 2025, après 130 millions en juin. Ce niveau est proche de celui observé en juillet 2024 (460 millions).