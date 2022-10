Le lithium, ce nouvel «or blanc» que le monde s'arrache

Le projet d’Imerys devrait contribuer à la production de près de 700.000 batteries de véhicules électriques par an. (© Imerys)

Ce n'est pas un hasard si le titre Imerys a gagné près de 5% hier lundi 24 octobre. Le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie a annoncé un projet de mine de lithium en France pour permettre à terme de produire 700.000 batteries de véhicules électriques par an. Ce métal apparaît décisif pour réussir la transition énergétique vers une économie décarbonée.

Le projet d’ Imerys de produire chaque année 34.000 tonnes d’hydroxyde de lithium sur son site de Beauvoir dans l’Allier met en évidence le caractère stratégique de ce métal, découvert par le chimiste suédois Johan August Arfwedson en 1817.

Le lithium est en effet un composant essentiel de la décarbonation de l’économie, indispensable pour la fabrication des batteries des voitures électriques. Sa caractéristique est notamment de pouvoir beaucoup mieux stocker l’électricité que tous les autres matériaux.

Selon les prévisions, les véhicules électriques et hybrides pourraient représenter la moitié des ventes de voitures dans le monde en 2030. L’Association des fabricants européens de batteries automobiles et industrielles prévoit que le marché européen des batteries représentera 35 milliards d’euros en 2030, le lithium-ion représentant environ la moitié de ce montant. En plus de 50 kilos de nickel, une batterie lithium-ion standard nécessite 45 kilos de LCE (Lithium Carbonate Equivalent). Selon les prévisions, la demande de LCE pourrait être multipliée par 6 entre 2020 et 2030.

Jusqu’ici les ressources et la chaîne de production du lithium apparaissent très concentrées. Dans une note consacrée au précieux métal, la Coface rappelle que le trio Australie/Chili/Chine représentait l’an dernier 90% de sa production mondiale.

Par ailleurs, trois pays