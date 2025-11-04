Le leadership de Palantir dans le domaine des logiciels est intact, même si les inquiétudes concernant la valorisation persistent

4 novembre - ** Palantir Technologies PLTR.O a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes lundi, car l'adoption rapide de l'IA stimule la demande pour ses services d'analyse de données de la part des entreprises et des gouvernements

** Les actions ont baissé de 5,3 % à 196,13 $ avant la mise sur le marché

DES FONDAMENTAUX DIFFICILES À BATTRE

** Jefferies ("underperform", PT: $70) note la dépendance continue de Palantir à l'égard du modèle axé sur les services; l'intention de réduire les effectifs de vente soulève des inquiétudes quant à la durabilité de la croissance et à la capacité de répondre à la demande

** Il ajoute que le risque/récompense est défavorable car la valorisation actuelle est sensible à toute baisse de l'engouement pour l'IA

** Morningstar (juste valeur: 135 $) dit que le leadership et la croissance de Palantir en matière d'IA sont éclipsés par la prime de valorisation

** Morgan Stanley ("equal-weight", PT: $205) déclare que Palantir est une histoire fondamentale difficile à battre dans le domaine des logiciels, qu'elle offre la meilleure croissance et la meilleure rentabilité; ajoute que l'élan ne ralentit pas malgré la fermeture du gouvernement

** D.A.Davidson ("neutre", PT: $215) dit que la société bénéficie de l'aide apportée aux clients pour utiliser efficacement l'IA, "meilleure histoire" dans le domaine des logiciels

** Hargreaves Lansdown déclare que "l'histoire est claire, Palantir ne se contente pas de parler de l'IA, elle la fait fonctionner dans des opérations réelles, et c'est un avantage puissant"