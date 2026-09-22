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Le leadership dans le domaine de l'IA propulse le Nasdaq vers un nouveau record
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 22:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq termine en hausse d'environ 0,5 %, le S&P 500 reste stable et le Dow Jones recule d'environ 0,4 %

* Le secteur des matériaux arrive en tête des hausses du S&P 500; celui de la finance est le plus en retrait

* Le dollar et l'or progressent; le bitcoin recule; le brut américain perd >0,6 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule légèrement à environ 4,95 %

22 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l’adresse

LE SECTEUR DE L’IA PROPULSE LE NASDAQ VERS UN NOUVEAU RECORD

L'indice Nasdaq Composite .IXIC a atteint mardi son 22e record de clôture de l'année, confirmant l'une des grandes tendances du marché: les investisseurs continuent de privilégier les valeurs phares de l'IA, même si la hausse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor crée des vents contraires ailleurs.

Les valeurs des semi-conducteurs sont restées au cœur de l’action, Micron Technology MU.O contribuant à propulser le Nasdaq et d’autres indices axés sur la croissance vers de nouveaux sommets. L’enthousiasme des investisseurs a également été alimenté par des signes indiquant que l’assistant IA de Meta Platforms META.O gagne du terrain, renforçant l’idée que la demande de produits et services liés à l’IA reste solide.

Alors que le Nasdaq progressait, l’indice S&P 500 .SPX , plus large, a terminé pratiquement inchangé, clôturant en baisse de 0,44 % par rapport à son plus haut historique.

En réalité, la performance s’est concentrée dans les secteurs liés à la croissance et à l’innovation. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX figuraient parmi les plus performantes, tandis que les sociétés minières d’or et d’argent

.XAU , les titres liés au logement .HGX et les valeurs biotechnologiques .NBI ont également surperformé. À l’autre extrémité du spectre, le secteur financier .SPSY a pris du retard, les grandes banques .SPXBK figurant parmi les groupes les plus faibles du marché.

La liste des records historiques a mis en évidence les secteurs sur lesquels les investisseurs continuent de miser. Outre le Nasdaq Composite, de nouveaux records de clôture ont été enregistrés par le Nasdaq 100 .NDX , l’indice NYSE FANG+

.NYFANG , l’indice S&P 500 Technology .SPLRCT et l’indice S&P 500 Growth .IGX .

Il convient peut-être de noter tout particulièrement que le secteur technologique a enregistré sa première clôture record depuis début juin, soulignant à quel point l’engouement pour l’IA continue de l’emporter sur les préoccupations macroéconomiques plus générales.

Voici un aperçu de la situation des marchés peu après 16 h (heure de la côte Est).

(Terence Gabriel)

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