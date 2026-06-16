Le lancement des options SpaceX enregistre un volume record, les investisseurs se ruant sur les actions du secteur des fusées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des données boursières; ajout de commentaires et de précisions aux paragraphes 10 à 14 et 18 à 20)

* Plus d’un demi-million de contrats ont changé de mains au cours de la première heure de transactions

* Environ 869.000 contrats ont été négociés à 11 h 40 (heure de l'Est), selon les données de Trade Alert

* Les options d’achat ont dépassé les options de vente dans un rapport de 1,5 pour 1, selon les données de Trade Alert

* Les options SpaceX se sont classées en deuxième position parmi les contrats portant sur une seule entreprise, selon les données de Trade Alert

par Saqib Iqbal Ahmed et Laura Matthews

Les échanges sur les options de SpaceX

SPCX.O ont démarré mardi avec un volume important, soulignant la forte demande des investisseurs pour un nouveau moyen de parier sur l'avenir de la société aérospatiale d'Elon Musk.

Plus d’un demi-million de contrats ont changé de mains au cours de la première heure de transactions, les investisseurs se ruant sur cette société nouvellement cotée, faisant de SpaceX la société la plus négociée de tous les temps parmi celles dont les options ont été lancées le premier jour, selon les données de Trade Alert.

“Le volume précoce des options laisse présager un nouveau succès pour SpaceX”, a déclaré Seth Hickle, directeur des investissements chez Mindset Wealth Management.

Les options confèrent à leurs détenteurs le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre des actions du fabricant de fusées et de vaisseaux spatiaux à un prix prédéterminé et dans un délai défini. Elles offrent aux investisseurs un moyen peu coûteux de s’exposer au titre d’une entreprise et peuvent également servir à se couvrir contre le risque ou à spéculer sur les fluctuations de cours.

“Les options SpaceX ont connu une demande extrêmement forte dès leur ouverture”, a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie sur les produits dérivés chez Susquehanna, un teneur de marché.

“Les investisseurs continuent de rechercher le potentiel de hausse des valeurs à fort bêta liées à l’IA et au secteur spatial”, a ajouté M. Murphy.

Quelque 869.000 contrats d’options avaient changé de mains à 11 h 40 (heure de l’Est) (15 h 40 GMT), les options d’achat devançant les options de vente dans un rapport de 1,5 pour 1, selon les données de Trade Alert.

Les options d’achat confèrent à l’acheteur le droit d’acheter une action à un prix fixé avant une date donnée, tandis que les options de vente lui donnent le droit de vendre à un prix fixé.

“C’est vraiment un peu la folie”, a déclaré Brent Kochuba, fondateur du service d’analyse d’options SpotGamma, soulignant que la demande d’options était orientée vers les options d’achat haussières.

Cette activité sur les options haussières a probablement contribué à faire grimper le cours de l’action en début de séance, a ajouté M. Kochuba.

Une forte hausse du volume des options peut parfois entraîner des fluctuations du cours de l’action sous-jacente, car les courtiers en options, qui facilitent les transactions en prenant la contrepartie des opérations sur options, achètent et vendent des actions pour couvrir leur propre risque.

Les courtiers qui auraient vendu des options d’achat sur SpaceX devraient acheter des quantités croissantes d’actions SpaceX pour se prémunir contre une hausse du cours, ce qui ferait grimper le titre — une dynamique connue sous le nom de “gamma squeeze”.

“Si vous êtes un teneur de marché, vous ne pouvez pas couvrir votre position sur SpaceX avec autre chose que des actions SpaceX”, a déclaré M. Kochuba.

Tesla, autre chouchou du marché des options, a déjà connu des “gamma squeezes”, ont indiqué les analystes.

FORTE DEMANDE

Les options sur SpaceX figuraient mardi au deuxième rang des contrats les plus négociés parmi les sociétés individuelles, devancées uniquement par celles de Tesla TSLA.O , selon les données de Trade Alert. Cette forte performance des options sur SpaceX fait suite à des débuts en fanfare vendredi, lorsque l'action de la société a bondi de plus de 25 %, portant sa capitalisation boursière au-delà des 2 000 milliards de dollars, les investisseurs se ruant pour parier sur cet empire tentaculaire, qui s'étend des fusées à l'intelligence artificielle.

“Le titre est déjà en passe de développer l’un des écosystèmes de produits dérivés les plus riches du marché des actions individuelles”, a déclaré dans une note Rocky Fishman, fondateur d’Asym 500, une société fournissant des données et des analyses sur le marché des options.

“Le volume élevé des actions, une base d’investisseurs qui recoupe celle de Tesla – où les options sont très présentes – et la demande de couverture sont autant de raisons de s’attendre à des volumes d’options très élevés sur SpaceX dès le départ”, a ajouté M. Fishman.

Les contrats d’options devraient afficher une forte volatilité et des écarts importants entre cours acheteur et vendeur en raison de la forte demande et du nombre limité d’actions en circulation, a-t-il précisé. L’action SpaceX a grimpé de plus de 14 % mardi , portant sa capitalisation boursière au-delà de celle d’Amazon.com et, brièvement, au-dessus de celle de Microsoft, ce qui la classe parmi les cinq entreprises les plus valorisées quelques jours seulement après son entrée en bourse spectaculaire.