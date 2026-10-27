Le laboratoire pharmaceutique indien Cipla n'atteint pas ses objectifs de bénéfices en raison de la faiblesse du marché américain ; son cours de bourse recule

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(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4 et 5, actions au paragraphe 3)

par Kashish Tandon

Le laboratoire pharmaceutique indien Cipla CIPL.NS a manqué mardi les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre, le ralentissement marqué de ses activités aux États-Unis ayant éclipsé la forte croissance enregistrée sur son marché intérieur.

Le troisième plus grand laboratoire pharmaceutique du pays en termes de chiffre d’affaires connaît des difficultés en Amérique du Nord, son plus grand marché à l’étranger, depuis le début de l’année, les ventes du générique Revlimid, le médicament contre le cancer du sang de Bristol Myers Squibb

BMY.N , continuant de ralentir après l’expiration de son brevet.

Cipla s'appuie sur le médicament contre l'obésité Yurpeak, commercialisé en Inde dans le cadre d'un accord de licence avec Eli Lilly LLY.N , pour soutenir sa croissance.

“Yurpeak affiche de bons résultats, et la croissance de son chiffre d’affaires en Inde devrait suivre celle du marché pharmaceutique national dans son ensemble”, a déclaré Shrikant Akolkar, analyste pharmaceutique chez Nuvama Institutional Equities.

Le bénéfice net consolidé du laboratoire pharmaceutique a chuté de 35 %, passant de 13,51 milliards de roupies un an plus tôt à 8,78 milliards de roupies (92,2 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 30 septembre. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 9,42 milliards de roupies, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires de l’activité en Inde a progressé de 12 %, tandis que celui de l’Amérique du Nord a reculé de 19 %. Ces deux marchés représentent ensemble environ les deux tiers du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Le chiffre d’affaires d’exploitation a reculé de 2,4 % pour s’établir à 74,04 milliards de roupies, en partie en raison d’un changement de classification intervenu au 1er avril 2026, en vertu duquel certaines dépenses de marketing et de promotion sont désormais présentées en déduction du chiffre d’affaires plutôt que dans la rubrique “autres charges”.

Ce changement n’a eu aucune incidence sur le bénéfice ni sur les flux de trésorerie, a précisé la société.

L'action Cipla a chuté de 2,7 % à 1 319 roupies à l'annonce des résultats, tandis que l'indice pharmaceutique “ .NIPHARM ” progressait de 1,9 %.