Le laboratoire pharmaceutique ADARx vise une valorisation de 1,74 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

ADARx Pharmaceuticals, qui développe des médicaments à base d'ARN pour les maladies rares, a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre 1,74 milliard de dollars, rejoignant ainsi la vague des entreprises biotechnologiques qui prévoient une introduction en bourse aux États-Unis.

Le laboratoire pharmaceutique AbbVie ABBV.N a accepté d'investir jusqu'à 100 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé parallèle, ce qui lui conférerait une participation d'environ 4,9 % après l'introduction en bourse, a précisé ADARx. AbbVie avait versé 335 millions de dollars à la société en mai 2025 dans le cadre d'une collaboration de recherche.

Cet investissement constitue une validation externe de la technologie d'ADARx, a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

Les médicaments expérimentaux d'ADARx ciblent des maladies liées aux systèmes immunitaire, rénal, cardiovasculaire et neurologique. Trois de ses programmes font l'objet d'essais cliniques et deux en sont au stade avancé de développement préclinique.

Le candidat-médicament le plus avancé de la société, l'onvuzosiran, fait l'objet d'essais en phase avancée pour le traitement de l'angio-œdème héréditaire, une maladie génétique rare provoquant des crises soudaines de gonflement.

Basée à San Diego et fondée en 2019, ADARx vise à lever jusqu'à 371,9 millions de dollars en proposant 21,9 millions d'actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars.

LA DYNAMIQUE DU SECTEUR BIOTECHNIQUE SE POURSUIT

Cette introduction en bourse intervient alors même qu'une forte hausse des rendements des bons du Trésor et des taux d'intérêt a incité certains émetteurs potentiels à se mettre en retrait , bien que les offres dans le secteur biotechnologique aient globalement rebondi par rapport aux niveaux de l'année dernière.

Les sociétés de développement de médicaments Retension Pharmaceuticals et TRex Bio ont déposé vendredi leur demande d'introduction en bourse, tandis qu'Electra Therapeutics a fait son entrée sur le marché après avoir levé 350 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse revue à la hausse.

Selon Muehlbauer, toutefois, la reprise du marché des introductions en bourse dans le secteur biotechnologique reste sélective: elle favorise les entreprises disposant d'actifs à un stade avancé de développement, de catalyseurs à venir et d'une exposition à des domaines tels que l'obésité et l'oncologie.

“Le sentiment a également été soutenu par l'appétit des grands laboratoires pharmaceutiques pour l'innovation externe”, a-t-il déclaré. Les perspectives d'acquisitions, même de sociétés biotechnologiques relativement récentes, constituent une voie potentielle vers des rendements pour les investisseurs malgré la hausse des taux.

JPMorgan, Morgan Stanley et TD Cowen, entre autres, sont les chefs de file de l'opération. La société sera cotée au Nasdaq sous le symbole ADRX.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires d'un analyste aux paragraphes 3, 9 et 10)

par Pragyan Kalita