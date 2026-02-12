Le laboratoire Ipsen affiche sa confiance en 2026

Le directeur général d'Ipsen, David Loew, à Paris, le 2 juillet 2020. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe pharmaceutique français Ipsen a tiré jeudi un bilan positif de l'exercice écoulé qui lui donne confiance dans ses perspectives 2026 et 2027, d'autant que les ventes de son médicament phare, l'anticancéreux Somatuline, devraient encore profiter des difficultés de production de ses concurrents génériques.

Le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de 8,1% en 2025, pour atteindre 3,675 milliards d'euros, incluant un impact défavorable des devises de 2,8%. Son bénéfice net a progressé de 27,9%, à 444,5 millions d'euros.

Pour 2026, l'entreprise vise une croissance de ses ventes supérieure à 13% à taux de change constant ainsi qu'une marge opérationnelle des activités supérieure à 35% des ventes totales, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Ces perspectives anticipent une "accélération des performances de l’ensemble du portefeuille" ainsi qu’"une croissance des ventes de Somatuline", dont le brevet a expiré récemment mais qui continue de tirer avantage des problèmes de production des génériques de la molécule (lanréotide).

Cette situation a permis à la Somatuline de rester le médicament numéro un du groupe, avec un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros en 2025.

Le troisième laboratoire pharmaceutique français se dit également "très confiant" de pouvoir dépasser ses objectifs à moyen terme, qui visent une croissance moyenne du chiffre d’affaires d’au moins 7% sur la période 2023–2027 et une marge opérationnelle d'au moins 32% des ventes l'an prochain.

Ipsen a démarré l'année sur une autre bonne nouvelle: en janvier, il a remporté une bataille juridique l'opposant au groupe suisse Galderma, ce qui lui permet de reprendre tous les droits sur ses programmes de toxines en phase clinique, dont celle à longue durée d'action dans le domaine de l’esthétique.

Il se prépare à lancer "au cours du premier semestre" un essai clinique en phase avancée pour cette neurotoxine dans le traitement des rides.

Ipsen dispose de "3,2 milliards d'euros de capacité d'investissement pour continuer à faire des acquisitions" en priorité en oncologie, a indiqué à l'AFP son directeur financier, Aymeric Le Chatelier.

L'an dernier, le groupe a plus que doublé ses ventes dans le domaine des maladies rares, à taux de change constant, avec notamment, a-t-il souligné, "une performance remarquable" d’Iqirvo (nom commercial de l'élafibranor) qui a bénéficié d'une accélération de la croissance des ventes aux Etats-Unis, soutenue par "un transfert accéléré de patients" au dernier trimestre à la suite du "retrait du marché d’un concurrent, et à des lancements progressifs dans plusieurs pays européens".