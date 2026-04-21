Le laboratoire d'IA de Jeff Bezos se rapproche d'une valorisation de 38 milliards de dollars dans le cadre d'un accord de financement, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails)

Le laboratoire d'intelligence artificielle de Jeff Bezos est sur le point de lever 10 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table, ce qui valorise la nouvelle startup appelée Project Prometheus à 38 milliards de dollars, a rapporté lundi le Financial Times, citant des sources.

Cette levée de fonds intervient dans un contexte de fort engouement des investisseurs pour les entreprises d'intelligence artificielle, alors que les dépenses technologiques importantes remodèlent les entreprises dans tous les secteurs.

* JPMorgan JPM.N et BlackRock BLK.N figurent parmi les investisseurs de ce nouveau tour de table, a indiqué le journal, ajoutant que la levée de fonds devrait être clôturée prochainement, mais qu'elle n'avait pas encore été finalisée.

* La startup se concentre sur l'IA pour l'ingénierie et la fabrication d'ordinateurs, d'automobiles et d'engins spatiaux, selon les médias.

* Le fondateur d'Amazon.com AMZN.O Jeff Bezos fait partie des investisseurs initiaux de l'entreprise et a dirigé les efforts de collecte de fonds aux côtés du codirecteur général Vikram Bajaj, selon le rapport.

* BlackRock s'est refusé à tout commentaire. JPMorgan et les cofondateurs du projet, Sherjil Ozair et William Guss, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Jeff Bezos n'a pas pu être joint pour un commentaire.