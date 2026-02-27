Le laboratoire d'IA de Jeff Bezos, d'une valeur de 30 milliards de dollars, cherche à conclure des accords avec le secteur industriel, selon le FT

Le laboratoire d'intelligence artificielle de Jeff Bezos lève des dizaines de milliards de dollars pour acheter des entreprises concernées par la technologie, afin de profiter des bouleversements qui , selon le fondateur d'Amazon.com AMZN.O , vont remodeler le secteur industriel, a rapporté le Financial Times vendredi.

Le financement a évalué l'entreprise à environ 30 milliards de dollars, sans compter le nouvel investissement, selon le rapport du FT, citant deux personnes ayant connaissance de l'opération.

L'année dernière, le New York Times a rapporté que M. Bezos serait co-directeur général d'une nouvelle startup appelée Project Prometheus , axée sur l'IA pour l'ingénierie et la fabrication d'ordinateurs, d'automobiles et d'engins spatiaux.

C'était la première fois que M. Bezos jouait un rôle opérationnel formel dans une entreprise depuis qu'il a quitté son poste de directeur général d'Amazon en juillet 2021. Il est impliqué dans Blue Origin, mais son titre officiel au sein de l'entreprise spatiale est celui de fondateur.

Prometheus a entamé des discussions avec un certain nombre de grands fonds souverains, dont l'Abu Dhabi Investment Authority, en vue d'investir dans la société de portefeuille, selon le rapport.

Selon le rapport, M. Bezos a également discuté avec le directeur général de JPMorgan JPM.N , Jamie Dimon, au sujet d'un investissement, qui se ferait par l'intermédiaire du fonds de 10 milliards de dollars de la banque pour son initiative de sécurité et de résilience, qui vise à renforcer les chaînes d'approvisionnement américaines dans les industries critiques.

M. Bezos n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. Les cofondateurs du projet, Sherjil Ozair et William Guss, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters envoyées en dehors des heures de bureau sur LinkedIn.