 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 850,25
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Kremlin ignore les critiques de Trump, dit apprécier ses efforts de paix
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 10:17

Le Kremlin a balayé d'un revers de la main mercredi les propos du président américain Donald Trump qualifiant la Russie de "tigre de papier", tout en disant apprécier ses efforts visant à résoudre le conflit ukrainien.

Interrogé sur la déclaration de Donald Trump mardi soir, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie était un ours, pas un tigre, et qu'il n'existait pas d'ours en papier.

Après s'être entretenu avec le président ukrainien Volodimir Zelensky en marge de l'Assemblée générale de l'Onu, le président américain a déclaré que les forces de Kyiv étaient en mesure de reprendre tous les territoires occupés par la Russie, cette dernière étant selon lui confrontée à de "gros" problèmes économiques.

Interrogé à ce sujet par la radio russe, Dmitri Peskov a répondu que l'armée de Moscou progressait en Ukraine et que la dynamique sur la ligne de front était en sa faveur. Il a ajouté que la stabilité de l'économie russe était assurée.

(Anastasia Lyrchikova, rédigé par Mark Trevelyan ; version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Défense

Valeurs associées

Gaz naturel
2,85 USD NYMEX -0,35%
Pétrole Brent
67,62 USD Ice Europ -0,25%
Pétrole WTI
63,36 USD Ice Europ -0,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank