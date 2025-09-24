Le Kremlin ignore les critiques de Trump, dit apprécier ses efforts de paix

Le Kremlin a balayé d'un revers de la main mercredi les propos du président américain Donald Trump qualifiant la Russie de "tigre de papier", tout en disant apprécier ses efforts visant à résoudre le conflit ukrainien.

Interrogé sur la déclaration de Donald Trump mardi soir, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie était un ours, pas un tigre, et qu'il n'existait pas d'ours en papier.

Après s'être entretenu avec le président ukrainien Volodimir Zelensky en marge de l'Assemblée générale de l'Onu, le président américain a déclaré que les forces de Kyiv étaient en mesure de reprendre tous les territoires occupés par la Russie, cette dernière étant selon lui confrontée à de "gros" problèmes économiques.

Interrogé à ce sujet par la radio russe, Dmitri Peskov a répondu que l'armée de Moscou progressait en Ukraine et que la dynamique sur la ligne de front était en sa faveur. Il a ajouté que la stabilité de l'économie russe était assurée.

(Anastasia Lyrchikova, rédigé par Mark Trevelyan ; version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)