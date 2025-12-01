Le Kremlin estime que l'attaque ukrainienne contre le terminal CPC est scandaleuse compte tenu de son importance internationale

Le Kremlin a déclaré lundi que l'attaque ukrainienne du week-end contre l'infrastructure du consortium du gazoduc caspien (CPC) était scandaleuse compte tenu de son importance internationale et de la participation internationale.

Le projet CPC, qui comprend des actionnaires russes, kazakhs et américains, a déclaré samedi link que l'un des trois points d'amarrage de son terminal de Novorossiysk en Russie avait été endommagé par une attaque de drone ukrainien et que les opérations avaient été interrompues.

Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié l'attaque ukrainienne de "scandaleuse" et a également critiqué les attaques de drones ukrainiens contre des pétroliers en mer Noire, qu'il a qualifiées d'attaques contre les intérêts de la Turquie et des propriétaires des navires.

La major pétrolière américaine Chevron CVX.N , actionnaire de CPC, a déclaré dimanche en fin de journée que les chargements link du pétrole brut de son entreprise Tengizchevroil se poursuivaient dans le port russe de Novorossiysk.