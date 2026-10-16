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Le Kremlin affirme que la dernière mesure prise par la Russie à l'encontre des actifs locaux d'entreprises européennes s'inscrit dans « la continuité d'une tendance »
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 11:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La dernière mesure prise par la Russie à l'encontre des actifs locaux d'entreprises européennes placés sous administration provisoire s'inscrit dans « la continuité d'une tendance », a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en commentant le décret du président Vladimir Poutine publié plus tôt.

Le décret de jeudi répertorie les actifs appartenant au fabricant français de revêtements de sol Tarkett, au fabricant allemand d'emballages Menshen, au fabricant suédois d'emballages Sverige International Holdings et à la société belge de produits d'hygiène Ontex ONTEX.BR.

Ces pays sont impliqués dans l’expropriation illégale de biens russes, a déclaré M. Peskov.

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