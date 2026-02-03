Le Kremlin affirme n'avoir entendu aucune déclaration de l'Inde sur l'arrêt des achats de pétrole russe

Le Kremlin a déclaré mardi qu'il n'avait entendu aucune déclaration de l'Inde sur l'arrêt des achats de pétrole russeaprès que le président américain Donald Trump a déclaré que New Delhi avait accepté de cesser ces achats dans le cadre d'un accord commercial avec Washington.

Le président américain Donald Trump a annoncé un accord commercial lundi avec l'Inde qui réduit les droits de douane américains sur les produits indiens de 50 % à 18 % en échange de l'arrêt des achats de pétrole russe et de l'abaissement des barrières commerciales par l'Inde.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie analysait attentivement les remarques de M. Trump sur les relations avec l'Inde.

Interrogé directement sur la décision de l'Inde de cesser d'acheter du pétrole russe, M. Peskov a répondu: "Jusqu'à présent, nous n'avons entendu aucune déclaration de Delhi à ce sujet."

"Nous respectons les relations bilatérales américano-indiennes", a déclaré M. Peskov aux journalistes. "Mais nous n'attachons pas moins d'importance au développement d'un partenariat stratégique avancé entre la Russie et l'Inde.

"C'est la chose la plus importante pour nous", a-t-il ajouté, "et nous avons l'intention de continuer à développer nos relations bilatérales avec Delhi."

L'Inde est devenue le premier acheteur de brut maritime russe à prix réduit après le début de la guerre deMoscou en Ukraine en 2022. Cela a provoqué une réaction brutale des pays occidentaux qui ont ciblé le secteur énergétique russe avec des sanctions visant à réduire les revenus de Moscou afin qu'il soit plus difficile de financer la guerre.