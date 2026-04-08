Le kérosène dépasse les 5 dollars le gallon à Chicago, la maintenance des raffineurs s'ajoutant à la flambée des prix liée à la guerre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shariq Khan

Chicago est devenu le marché du kérosène le plus cher des États-Unis, avec des prix dépassant les 5 dollars le gallon, les perturbations causées par la guerre liée à l'Iran ( ) s'ajoutant aux travaux de maintenance des raffineries déjà programmés pour réduire l'offre régionale. Les consommateurs du monde entier ont été durement touchés par la flambée des prix de l'énergie due au blocus iranien du détroit d'Ormuz, point d'étranglement des exportations de pétrole du Moyen-Orient, qui a contraint les compagnies aériennes à augmenter leurs tarifs et à réduire leur capacité en raison de la pénurie de kérosène. La région de Chicago a été frappée par un double coup dur de maintenance des raffineries, qui a fait grimper les prix du kérosène à plus de 5 dollars le gallon sur le marché de gros régional, a déclaré Patrick De Haan, analyste chez GasBuddy. Avant la guerre liée à l'Iran , le kérosène de Chicago se négociait à environ 2,47 dollars le gallon.

L'aéroport international O'Hare de Chicago est l'un des plus fréquentés au monde.

Les prix du kérosène sur d'autres marchés au comptant des États-Unis ont augmenté de manière moins spectaculaire. Le prix du carburéacteur au port de New York était de 4,85 dollars le gallon mardi, contre 2,51 dollars avant la guerre, tandis que le prix du carburéacteur sur la côte du golfe du Mexique est passé de 2,39 dollars avant la guerre à 4,86 dollars le gallon, a indiqué M. De Haan.

La raffinerie Wood River de Phillips 66, qui produit 356 000 barils par jour dans l'Illinois, a mis son unité de pétrole brut et d'autres parties de la raffinerie hors service à la fin du mois de février pour une période de maintenance de 45 jours, a déclaré à Reuters l'observateur de l'industrie IIR Energy.

La raffinerie Robinson de Marathon Petroleum dans l'Illinois, d'une capacité de 253 000 bpj, a également entamé une maintenance planifiée à la mi-mars, avec des unités qui devraient rester hors service jusqu'à la mi-mai, a déclaré l'IIR.

Les pannes des raffineries du Midwest ont atteint en moyenne 398 000 bpj au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 avril, ce qui est le chiffre le plus élevé de toutes les régions de raffinage des États-Unis, a déclaré Hillary Stevenson, vice-présidente de la veille énergétique chez IIR.

Ces problèmes de raffinage affectent l'offre et le prix d'autres produits raffinés, avec de fortes augmentations enregistrées sur le marché au comptant qui seront bientôt répercutées sur les consommateurs, selon M. De Haan de GasBuddy.

Les écarts de prix pour le diesel sur le marché au comptant de Chicago ont bondi de 25 cents le gallon pour se négocier avec une décote de 5 cents par rapport à l'indice de référence du diesel à très faible teneur en soufre HOc1 mardi, ont déclaré les participants au marché à Reuters.