Super Micro entame une enquête indépendante après l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de son cofondateur et d'autres personnes

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Super Micro SMCI.O a déclaré mardi qu'elle avait entamé une enquête indépendante sur l'inculpation de trois personnes liées à la société, accusées d'avoir commis des violations du contrôle des exportations.

La société basée à San Jose, en Californie, a également lancé un examen interne de son programme de conformité commerciale mondiale.

Le mois dernier, le ministère américain de la justice a inculpé le cofondateur Yih-Shyan Liaw, le directeur des ventes Ruei-Tsang Chang et l'entrepreneur Ting-Wei Sun pour leur participation présumée à un système d'acheminement de serveurs fabriqués aux États-Unis vers l'Asie du Sud-Est en passant par Taïwan.

Les produits auraient été reconditionnés dans des boîtes non marquées en Asie du Sud-Est et introduits clandestinement en Chine.

Super Micro, qui n'a pas été citée comme défendeur dans cette affaire, a mis Liaw et Chang en congé et a licencié Sun après avoir pris connaissance des accusations.

Liaw a démissionné du conseil d'administration de la société en mars, à la suite de l'inculpation.

Ces trois personnes auraient transféré au moins 2,5 milliards de dollars de technologies d'intelligence artificielle américaines, dont plus d'un demi-milliard de dollars entre avril et la mi-mai de l'année dernière, a déclaré le ministère.

Quatre universités chinoises, dont deux liées à l'Armée populaire de libération, ont acheté des serveurs Super Micro équipés de puces d'IA à usage restreint au cours de l'année écoulée, a rapporté Reuters le mois dernier, citant des données sur les achats.

Les universités et les instituts de recherche chinois ont déjà acquis des puces à usage restreint dans des serveurs fabriqués par Super Micro et d'autres fabricants, comme le montre le rapport de Reuters de 2024.

Super Micro a déclaré que l'enquête était menée par deux membres indépendants du conseil d'administration, le directeur indépendant principal Scott Angel et le président du comité d'audit Tally Liu.

Les conclusions seront communiquées aux autres administrateurs indépendants du conseil d'administration, qui ont chargé le cabinet d'avocats Munger, Tolles & Olson de mener l'enquête. Le cabinet de conseil AlixPartners a été engagé pour apporter son expertise en matière de comptabilité légale.

Les administrateurs indépendants n'ont pas fixé de calendrier pour l'achèvement de l'enquête.