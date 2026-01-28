Le Kazakhstan soumet une offre officielle aux États-Unis pour l'acquisition d'actifs locaux de Lukoil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Kazakhstan a soumis une offre formelle aux autorités américaines pour acquérir les parts du producteur de pétrole russe Lukoil LKOH.MM dans les projets énergétiques du pays, a déclaré mercredi le ministre de l'énergie Yerlan Akkenzhenov.

En octobre dernier, les États-Unis ont imposé des sanctions à Lukoil , en réaction, selon Washington, à la lenteur des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Cette mesure a contraint la major pétrolière à se défaire de ses actifs à l'étranger.

Le groupe pétrolier russe détient des participations dans les champs pétrolifères de Karachaganak et de Tengiz au Kazakhstan, ainsi que dans le Caspian Pipeline Consortium, qui achemine la majeure partie du pétrole kazakh vers le port russe de Novorossiysk en vue de son exportation.

M. Akkenzhenov a déclaré que le gouvernement avait envoyé une lettre à l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), qui, en vertu des sanctions américaines, doit approuver les transactions potentielles.

Le Kazakhstan a déclaré qu'il détenait des droits de préemption sur le rachat de Lukoil.

"Le ministère de l'énergie a envoyé la demande correspondante par lettre à l'OFAC", a déclaré le ministre.

Lukoil a jusqu'au 28 février pour vendre ses actifs, conformément aux sanctions américaines.