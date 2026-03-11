Le Kazakhstan produira 96 à 98 millions de tonnes de pétrole en 2026, ce qui est inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte)

Le ministre de l'énergie, Yerlan Akkenzhenov, a déclaré mercredi que la production de pétrole et de condensats de gaz du Kazakhstan devrait se situer cette année entre 96 et 98 millions de tonnes métriques, ce qui est inférieur aux 100,5 millions de tonnes prévues.

Cela équivaudrait à **jusqu'à** 2 millions de barils par jour, selon les calculs de Reuters.

**Yerlan Akkenzhenov** a déclaré aux journalistes du parlement national que ce déficit était dû aux attaques ukrainiennes contre le Caspian Pipeline Consortium, qui achemine la majeure partie des exportations de pétrole du Kazakhstan vers le port russe de Novorossiysk, ainsi qu'à des perturbations sur le champ pétrolifère de Tengiz, le plus grand du pays.

Tengiz a été touché par une série de pannes au début de l'année, qui ont entraîné la suspension de la production pendant une grande partie du mois de janvier.

**Yerlan Akkenzhenov** a déclaré que la production de Tengiz avait été rétablie et qu'elle s'élevait désormais à 120 000 tonnes par jour.

Le Kazakhstan représente habituellement environ 2 % de l'offre mondiale de pétrole, mais il a réduit sa production au cours des derniers mois.