Le Kazakhstan exhorte l'Europe et les États-Unis à aider à sécuriser le transport du pétrole après l'attaque du CPC
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Kazakhstan a demandé à l'Europe et aux Etats-Unis de l'aider à sécuriser le transport du pétrole à la suite d'attaques de drones sur des pétroliers se dirigeant vers un terminal de la mer Noire, a déclaré mercredi le ministère des Affaires étrangères de ce pays d'Asie centrale.

Le ministère a indiqué dans un communiqué qu'il avait formulé cette demande lors de réunions avec les ambassadeurs de plusieurs pays européens, ainsi qu'avec des représentants des États-Unis.

Le ministère s'est dit "très préoccupé par les attaques menées le 13 janvier 2026 par des drones contre trois pétroliers en route vers le terminal maritime du Caspian Pipeline Consortium en mer Noire", selon le communiqué.

