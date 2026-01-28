 Aller au contenu principal
Le Kazakhstan entend ramener la production de pétrole de Tengiz à son niveau normal d'ici une semaine, a déclaré le ministre de l'énergie
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 07:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre kazakh de l'énergie, Erlan Akkenzhenov, a déclaré mercredi que la production pétrolière du pays avait diminué d'environ 900 000 tonnes en raison d'un arrêt de la production dans les champs pétrolifères de Tengiz et de Korolev, le pays visant à ramener la production à son niveau normal de 900 000 barils par jour en l'espace d'une semaine.

L'arrêt de Tengiz , l'un des plus grands gisements de pétrole au monde, causé par un incendie et une panne d'électricité le 18 janvier, a constitué un autre revers pour le Kazakhstan.

Akkenzhenov a déclaré que le Kazakhstan avait perdu environ 3,8 millions de tonnes d'exportations de pétrole en raison des attaques contre le Caspian Pipeline Consortium (CPC), qui achemine environ 1,5 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et 80 % des exportations de brut du Kazakhstan.

Selon les calculs de Reuters, la production de pétrole à Tengiz est passée de 605 000 bpj en 2024 à 860 000 bpj en 2025.

