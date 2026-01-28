Le Kazakhstan déclare que Tengiz pourrait atteindre sa pleine production de pétrole d'ici une semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Kazakhstan a perdu 900 000 tonnes de production en raison de l'arrêt de Tengiz

*

Des sources sceptiques quant au rythme attendu de la reprise de Tengiz

*

Trois transformateurs sur 30 ont brûlé, selon le ministre

*

Les dommages subis par le CPC ont fait perdre au Kazakhstan 3,8 millions de tonnes d'exportations

*

Les problèmes du CPC et de Tengiz ramènent le pays dans les limites des objectifs de l'OPEP+

(Refonte de l'article principal, ajout d'un commentaire de l'unité Chevron, de sources sur les perspectives de production et de détails sur Tengiz) par Tamara Vaal, Vladimir Soldatkin et Anton Kolodyazhnyy

Le Kazakhstan a déclaré mercredi qu'il redémarrait par étapes l'énorme champ pétrolier de Tengiz, visant à atteindre la pleine production dans une semaine après que trois incendies électriques inexpliqués au début du mois lui aient coûté 7,2 millions de barils de pétrole.

Le Kazakhstan a été confronté à de multiples perturbations au cours des deux derniers mois, après qu'un drone naval ukrainien a détruit un point d'amarrage de son principal oléoduc d'exportation sur la mer Noire, puis que les trois incendies de transformateurs ont entraîné l'arrêt de Tengiz pendant une semaine.

Reuters a rapporté mardi que Tengiz, le joyau de la couronne de l'industrie pétrolière du Kazakhstan, devrait avoir rétabli moins de la moitié de sa production normale d'ici le 7 février , alors qu'il se remet des incendies et de la panne d'électricité.

Le ministre de l'énergie, Yerlan Akkenzhenov, a déclaré que le champ voisin de Korolev avait été lancé il y a deux jours, mais que le redémarrage de Tengiz était compliqué après l'incendie de trois des 30 transformateurs.

LA RESTAURATION DES TRANSFORMATEURS SE FAIT PAR ÉTAPES

"Trois d'entre eux ont brûlé - il s'agit d'équipements critiques", a déclaré M. Akkenzhenov aux journalistes à Astana, ajoutant que la restauration des transformateurs se faisait par étapes.

"Le premier gaz est déjà apparu, je pense donc que l'ensemble de Tengiz sera lancé par étapes d'ici une semaine. Peut-être même plus tôt."

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que le champ atteindrait sa capacité d'environ 900 000 barils par jour d'ici une semaine, il a répondu: « Oui. Nous allons essayer. Vous comprenez, ce n'est pas une question simple. »

La cause des incendies n'est pas connue et une commission officielle mène une enquête.

Deux sources industrielles se sont montrées sceptiques et ont déclaré à Reuters, sous couvert d'anonymat, qu'il était peu probable que le gisement atteigne de tels niveaux de production en une semaine.

L'une d'elles a déclaré que la production resterait probablement juste au-dessus des deux tiers de la production habituelle jusqu'à la fin du mois de février. La seconde source a confirmé cette interprétation.

CHAMP DE TENGIZ

Le champ de Tengiz, situé dans l'ouest du Kazakhstan le long de la mer Caspienne, ainsi que le champ de Korolev, sont estimés à environ 11,5 milliards de barils de brut récupérables.

Chevron, qui exploite le gisement depuis 1990, le considère comme le champ pétrolifère supergéant le plus profond du monde, et a déclaré que l'extraction serait techniquement difficile.

La filiale de Chevron au Kazakhstan, TCO, l'opérateur de Tengiz, a déclaré mercredi que la production avait repris après le rétablissement de l'électricité.

"TCO s'efforce d'augmenter progressivement la production dès que les conditions le permettent", a-t-elle déclaré, ajoutant que "TCO ne commente pas les détails spécifiques de ses opérations".

Chevron s'est lancé dans une expansion de 48 milliards de dollars de Tengiz au début de l'année 2025 afin de porter la production à environ 1 million de barils d'équivalent pétrole par jour, soit un peu moins de 1 % de la production mondiale de pétrole, mais les contraintes d'exportation ont ralenti ces efforts.

ESTIMATIONS DES DOMMAGES DU CPC

M. Akkenzhenov a déclaré que les problèmes de production à Tengiz et l'attaque contre le Caspian Pipeline Consortium (CPC), qui représente 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan, ramèneraient le Kazakhstan dans les limites de production convenues par l'OPEP+.

"Je pense que nous respectons les volumes indiqués", a-t-il déclaré.

La fermeture des sites de Tengiz et de Korolev a entraîné une perte de production d'environ 900 000 tonnes de pétrole (7,2 millions de barils), mais les volumes perdus seront compensés et la production globale du Kazakhstan ne sera pas affectée en termes annuels.

Les dommages causés par le CPC ont fait perdre au Kazakhstan 3,8 millions de tonnes d'exportations, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le responsable Asie du négociant Vitol a déclaré mercredi que le Kazakhstan aurait perdu plus de 40 millions de barils d'exportations de brut en raison des dommages subis par le CPC.