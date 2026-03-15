Le pape critique ceux qui invoquent la religion pour faire la guerre

Le pape Léon XIV lors de sa prière hebdomadaire de l'Angélus au Vatican, le 15 mars 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le pape Léon XIV a renouvelé dimanche son appel à la paix au Moyen-Orient et critiqué ceux qui invoquent la religion pour faire la guerre, affirmant que "Dieu ne peut pas être enrôlé par les ténèbres".

"Aujourd’hui, beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde souffrent de conflits violents, provoqués par l’affirmation absurde que les problèmes et les différends peuvent être résolus par la guerre", a-t-il déclaré lors d’une visite pastorale dans une banlieue de Rome.

"Certains prétendent faire intervenir le nom de Dieu dans ces décisions mortelles, mais Dieu ne peut pas être enrôlé par les ténèbres", a-t-il ajouté. "C’est la paix que doivent rechercher ceux qui l’invoquent", a dit le souverain pontife.

Plus tôt dans la journée, le pape américain a profité de la prière de l’Angélus, au Vatican, pour prier à nouveau pour les victimes de "l’atroce violence de la guerre" au Moyen-Orient et appeler au dialogue et à la paix.

"Je renouvelle ma compassion avec tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans les attaques qui ont frappé des écoles, des hôpitaux et des zones résidentielles", a-t-il déclaré.

Léon XIV s'est dit particulièrement préoccupé par la situation au Liban.

"Au nom des chrétiens du Moyen-Orient et de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté, je m’adresse aux responsables de ce conflit", a-t-il lancé.

"Cessez le feu ! Que soient rouverts les chemins du dialogue!", a-t-il exhorté. "La violence ne pourra jamais mener à la justice, la stabilité et la paix que les gens attendent".