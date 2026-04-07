Le Kazakhstan déclare que les exportations de pétrole CPC via la mer Noire sont stables après que la Russie a signalé une attaque

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* La Russie a déclaré lundi que l'Ukraine avait attaqué les installations de chargement du CPC

* Le terminal CPC traite environ 80 % des exportations de brut du Kazakhstan

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a déclaré mardi que les expéditions de pétrole via le Caspian Pipeline Consortium étaient stables après que l'armée russe a accusé l'Ukraine d'avoir endommagé des installations de chargement appartenant au groupe en mer Noire.

Le ministère russe de la défense a déclaré lundi que l'Ukraine avait attaqué les installations du complexe de transbordement maritime dans le port de Novorossiysk pendant la nuit, endommageant un point d'amarrage pour le CPC et déclenchant des incendies dans quatre réservoirs de produits pétroliers.

"Le travail de notre secteur pétrolier est stable et les exportations du CPC continuent d'être stables", a déclaré à la presse Sungat Yesimkhanov, vice-ministre de l'énergie du Kazakhstan.

Le terminal CPC, situé au sud-ouest de Novorossiysk, traite 80 % des exportations de brut du Kazakhstan. Les volumes d'approvisionnement via l'oléoduc Tengiz-Novorosiysk ont augmenté l'année dernière pour atteindre 70,5 millions de tonnes métriques, soit 1,53 million de barils par jour, contre 63 millions de tonnes en 2024.

Les actionnaires de CPC comprennent les majors américaines Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N .

L'Ukraine n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters sur l'attaque des installations de CPC. L'armée ukrainienne a déclaré séparément lundi que ses drones avaient attaqué les infrastructures de chargement de pétrole à Sheskharis, à environ 15 km (9 miles) du terminal CPC.

Le CPC a dû interrompre temporairement ses activités pendant quelques jours l'année dernière après que l'Ukraine a attaqué ses installations à la fin du mois de novembre, détruisant l'un des trois amarrages flottants.