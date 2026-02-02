Le Kazakhstan augmente la production quotidienne de pétrole de Tengiz à 183 000 bpj le 1er février, alors qu'elle se rétablit après une panne, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production de pétrole du gisement géant de Tengiz, au Kazakhstan, a continué à se redresser ces derniers jours après une interruption à la mi-janvier, ont déclaré deux sources au fait des données opérationnelles.

Tengiz, qui représente près de 40 % de la production du Kazakhstan, a été fermé le 18 janvier à la suite d'un incendie dans des équipements électriques, ce qui a réduit l'offre totale de pétrole du pays d'Asie centrale à un moment où les exportations étaient déjà limitées par des perturbations sur la principale voie d'acheminement de l'oléoduc.

La production de pétrole à Tengiz a atteint 23 000 tonnes métriques (183 000 barils) dimanche , contre 14 900 tonnes (118 000 barils) samedi, ont indiqué les sources. La production devrait continuer à augmenter et atteindre 54 000 tonnes (430 000 barils) d'ici mercredi, ont indiqué les sources.

En janvier, la production de Tengiz a été divisée par trois par rapport à décembre pour atteindre 234 000 barils par jour, selon les données du Centre de situation et d'analyse du complexe de combustible et d'énergie (SAC FEC). Le champ a produit 2,694 millions de tonnes en décembre, ce qui équivaut à 691 700 barils par jour selon les calculs de Reuters.

La production de Tengiz a atteint un record de 3,7 millions de tonnes en août 2025, selon les données du SAC FEC .

Tengizchevroil (TCO), l'opérateur dirigé par Chevron

CVX.N , a déclaré qu'il augmentait progressivement la production lorsque les conditions le permettent, mais ne commente pas les détails opérationnels ou commerciaux spécifiques.

LA MAINTENANCE FREINE LA PRODUCTION

La production totale de pétrole et de condensats du Kazakhstan a chuté à 1,27 million de bpj en janvier, contre 1,86 million de bpj en décembre et 1,87 million de bpj un an plus tôt, a déclaré une source, citant les données de la SAC FEC.

Le ministère de l'énergie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Deux autres champs importants ont également connu des baisses en janvier. La production du champ pétrolier de Kashagan a baissé de 33 % pour atteindre 260 000 bpj, tandis que celle de Karachaganak a baissé de 13 % pour atteindre 198 300 bpj.

L'une des sources a déclaré que le déclin de Kashagan était lié à des travaux de maintenance. NCOC, l'opérateur de Kashagan, n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La baisse de la production globale du Kazakhstan en janvier a été provoquée par des restrictions sur la route d'exportation du Caspian Pipeline Consortium (CPC) - après que l'infrastructure a été endommagée par une attaque de drone - ainsi que par la panne à Tengiz.