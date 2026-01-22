Le Kazakhstan annonce la création d'une commission spéciale chargée d'enquêter sur l'incident survenu sur le site pétrolier de Tengiz

Traduction automatisée par Reuters

Arrêt du champ pétrolier de Tengiz en raison d'un incendie dans une unité de production d'électricité

L'arrêt de la production pourrait durer encore 7 à 10 jours, selon certaines sources

Tengizchevroil déclare un cas de force majeure sur les livraisons de mélange CPC

Les prix du pétrole ont augmenté suite à la force majeure de Tengiz

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a déclaré jeudi qu'une commission spéciale enquêtait sur les causes de l'incident survenu le 18 janvier, qui a entraîné la fermeture du vaste champ pétrolifère de Tengiz.

La production de pétrole du champ pétrolifère de Tengiz, l'un des plus grands au monde, a été interrompue à la suite d'un incendie survenu dans une unité de production d'énergie . La cause de l'incendie n'est pas claire. Les prix mondiaux du pétrole ont augmenté mercredi, soutenus par la fermeture du champ. O/R

LA PRODUCTION DE TENGIZ INTERROMPUE PENDANT 10 JOURS AU MAXIMUM

Reuters a rapporté mardi que la production du champ, le champ pétrolier géant le plus profond du monde et le plus grand réservoir de production à un seul piège, pourrait être interrompue pendant encore 7 à 10 jours .

"La commission procède actuellement à une analyse technique détaillée des causes de l'incident", a déclaré le ministère de l'énergie, et "clarifiera toutes les circonstances de la violation technologique qui s'est produite le 18 janvier".

La production, qui a atteint une capacité de 0,9 million de barils par jour l'année dernière, a été interrompue afin de protéger le personnel et les équipements.

Tengizchevroil (TCO), dont Chevron CVX.N est actionnaire à 50 % et qui exploite les champs de Tengiz et de Korolev, a émis un avis de force majeure sur les livraisons de CPC Blend après l'incendie et la panne d'électricité qui s'en est suivie, ont déclaré les sources à Reuters.

Les autres actionnaires de TCO sont l'entreprise publique kazakhe KazMunayGas KMGZ.KZ avec une participation de 20 %, ExxonMobil XOM.N avec 25 % et le russe Lukoil LKOH.MM avec 5 %.

Tengiz produisait environ 606 000 bpj en 2024, tandis que Chevron s'est lancé dans l'expansion du champ de 48 milliards de dollars l'année dernière.

La suspension de la production de pétrole dans le plus grand champ pétrolifère du Kazakhstan complique encore la production pour le producteur, qui a déjà été confronté à des goulets d'étranglement à l'exportation et à des attaques de drones sur les infrastructures énergétiques et les navires.