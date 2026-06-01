Le Kazakhstan a rétabli sa production pétrolière après un incident survenu dans son plus grand gisement, a déclaré le ministre

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* La production du Kazakhstan revient à environ 2,17 millions de barils par jour

* La production du pays en mai est passée de 2,16 millions de barils par jour en avril à 2,1 millions

* La production du gisement de Tengiz s'est rétablie après un incident

(Mise à jour avec la déclaration de Chevron, ajout de la production d'une source, détails) par Nailia Bagirova

Le Kazakhstan a rétabli sa production de pétrole à 290 000 tonnes par jour après les pertes de production enregistrées précédemment sur le plus grand gisement du pays, Tengiz, a déclaré lundi le ministre de l'Énergie, Erlan Akkenzhenov.

Le Kazakhstan produit 2% de l'approvisionnement quotidien mondial en pétrole brut. Celui-ci est principalement exporté via le Consortium du pipeline de la Caspienne vers le port russe de Novorossiysk.

En barils, la production de brut et de condensats de pétrole a atteint environ 2,175 millions par jour, selon les calculs de Reuters utilisant un ratio barils/tonnes de 7,5.

Deux sources du secteur ont déclaré vendredi à Reuters que la production de pétrole du gisement de Tengiz, exploité par Chevron CVX.N, avait fortement chuté le 26 mai à la suite d'un accident.

Dans un communiqué publié vendredi, la coentreprise de Chevron a déclaré qu'une partie du gisement de Tengiz avait connu une “perturbation opérationnelle mineure” le 28 mai et que la production était en cours de rétablissement. Elle n'a pas donné plus de détails.

Lundi, la coentreprise de Chevron, Tengizchevroil, a déclaré que sa production de pétrole était “proche des taux d'exploitation normaux” après une brève perturbation survenue dans l'une de ses installations le 28 mai.

Une source du secteur a indiqué que la production de pétrole à Tengiz était remontée à environ 900 000 barils par jourle 31 mai, contre 310 000 barils par jour le 28 mai. La source a également précisé que la production totale de pétrole et de condensats de gaz du Kazakhstan s'était établie en moyenne à 2,1 millions de barils par jour en mai, contre 2,16 millions de barils par jour en avril.

La production du gisement de Tengiz, situé près de la mer Caspienne à l'extrême ouest du Kazakhstan, n'a été pleinement rétablie qu'en avril, après avoir été interrompue en janvier à la suite d'un problème lié à la distribution d'électricité.