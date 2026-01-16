Le Kazakhstan a détourné 300 000 tonnes de pétrole du CPC touché par les drones en décembre, selon Kazmunaygaz

Le CPC traite environ 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan

Des drones ont frappé le terminal du CPC et les navires à destination du terminal

Le Kazakhstan tente de réduire sa dépendance à l'égard de la Russie en tant que voie de transit

Le Kazakhstan prévoit de porter ses exportations vers l'Allemagne à 2,5 millions de tonnes en 2026

Le Kazakhstan a redirigé 300 000 tonnes de pétrole hors du Caspian Pipeline Consortium en décembre, a déclaré vendredi la compagnie nationale de pétrole et de gaz Kazmunaygaz KMGZ.KZ , l'équipement d'exportation ayant été endommagé par une attaque de drone.

Le 29 novembre, des drones ont attaqué l'équipement d'exportation de CPC sur la côte russe de la mer Noire, entraînant une baisse des exportations de pétrole par l'oléoduc.

La compagnie a déclaré avoir détourné le pétrole du CPC vers l'Allemagne, la Chine, les ports russes de Novorossiysk et Ust-Luga, ainsi que vers l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan.

Elle a également indiqué que le Kazakhstan prévoyait d'augmenter ses exportations de pétrole vers l'Allemagne à 2,5 millions de tonnes métriques, soit environ 50 000 barils par jour, en 2026, contre 2,146 millions de tonnes en 2025.

Par ailleurs, des drones non identifiés ont frappé au moins deux pétroliers en mer Noire mardi, dont un affrété par la major pétrolière américaine Chevron CVX.N , alors qu'ils naviguaient vers le terminal CPC pour charger du pétrole en provenance du Kazakhstan.

Le CPC, qui transporte le pétrole de l'ouest du Kazakhstan via le terminal de la mer Noire près de Novorossiysk, représente environ 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan.

Le Kazakhstan, le plus grand pays enclavé du monde, a tenté de réduire sa dépendance à l'égard de la Russie en tant que principale voie d'exportation de ses produits de base.

"En janvier 2026, compte tenu des restrictions actuelles sur l'apport de brut du CPC, la société poursuivra ses mesures de réorientation", a déclaré Kazmunaygaz.

Le Kazakhstan fournit son pétrole à l'Allemagne via l'oléoduc soviétique de Droujba. Cet oléoduc porte le nom de KEBCO pour différencier son approvisionnement de celui de la Russie, REBCO.